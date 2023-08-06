馬來西亞創作歌手黃明志，近日在YouTube頻道《擊敗人團隊 The Geebai Team》中，評比台灣、香港、泰國、新加坡、日本和馬來西亞哪裡最適合旅遊，在飲食方面台灣墊底，引起網友熱議。

黃明志評台灣美食時坦言很難，「因為特色有點重，如果是我自己我是放S或者A的，可是如果以外國人角度是B」，並提到帶身邊的馬來西亞朋友到台灣旅行，「他們有些東西吃了會罵的，有些連看都不敢看」，譬如東山鴨頭、豬血糕等，並提到朋友喜歡吃阿宗麵線、鬍鬚張、炸雞排。

有網友看了後在PTT發文，以「台灣飲食亞洲6地最爛耶！各位認同？」為題，表示能夠接受和理解這樣的排名，認為「台灣太多不上不下的餐點」，直言「就好吃能吃但沒有特色，沒有記憶點，很多人開玩笑挖苦台南甜，但那就是很棒的特色，就像泰國奶茶甜死人一樣」。

對此，引來兩派網友爭論，「食物都很主觀好不好，我覺得好吃說不定你覺得難吃」、「台式熱炒裡面就一堆台灣才有菜色啊」、「這那麼主觀，我就最喜歡台灣食物」，也有人表示「基本上台灣料理就和菲律賓料理一樣，很難在自己國家外受歡迎」、「正常，台灣特色食物就一堆小吃跟夜市食物，跟本端不上國際的檯面。」