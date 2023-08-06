「柒號洋樓」推出父親節6人份套餐，主打小家庭分享餐，套餐吃得到杭州名菜「洋樓秘製東坡肉」。(台北漢普頓酒店提供)

「享樂爸拔歡度八月」住房優惠，可享用「洛可可茶苑ROCOCO Tea House」歐風自助式早餐。(台北漢普頓酒店提供)

入住承億酒店「Tai紳士品味住房」，平日不含早餐，即贈送25F雪茄酒藏館橡木桶調酒暢飲2位。(承億酒店提供)

迎接疫後第一個父親節，北高兩地的飯店均推出住房與餐飲優惠搶客，讓平日辛勞的爸爸們在專屬的日子也能有滿滿儀式感。台北漢普頓酒店Hamp Court Palace Taipei8月31日前，推出父親節限定的佳餚美饌與住房優惠，其中一泊二食的「享樂爸拔歡度八月」，每人每晚1722元起。另外，高雄承億酒店則推出「Tai紳士 致我的超級英雄」，入住指定房型即可暢飲橡木桶威士忌調酒。

台北漢普頓酒店新開幕的上海菜餐廳「柒號洋樓MANSION 7」，因應佳節，推出6人份套餐美饌，主打小家庭分享餐，套餐吃得到杭州第一名菜「洋樓秘製東坡肉」，油亮動人的東坡肉搭配麵香十足的荷葉麵餅、花生粉、香菜等，入口即化，鹹香回甘。套餐菜式還有香辣過癮的「湖南剁椒海鱸片」、金脆酥香的廣東名菜「避風塘大草蝦」、鮮美的「彩椒甜豆帆立貝」及為爸爸滋補的養生湯品「鮑脯津白燉雞湯」等精選美饌，6人份美饌要價8888元加1成，加碼贈每位沁涼啤酒1杯，盡享全家歡聚「食」光。

此外，飯店還推出「享樂爸拔歡度八月」一泊二食住房優惠，4人住房含4客早餐6888元起，平假日皆可使用。入住豪華家庭4人房，可享用「洛可可茶苑ROCOCO Tea House」歐風自助式早餐、房客專屬迎賓點心吧、「柒號洋樓」特製父親節專屬4人海陸饗宴及每房氣泡酒1瓶，以豪華住宿、美食、美酒慰勞爸爸的辛勞。

拿下「2022全台最美飯店」冠軍的高雄承億酒店TAI Urban Resort，因應8月父親節，推出「Tai紳士 致我的超級英雄」主題月優惠活動。該活動以男性客群為訴求，入住酒店「Tai紳士品味住房」，平日不含早餐，即贈送25F雪茄酒藏館橡木桶調酒暢飲2位，讓人夫人父享有風格十足的度假感，釋放生活積累的壓力，每晚4990元加1成起。

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