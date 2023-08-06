審計部日前公布報告，指政府近年編列多筆特別預算，截至2022年底，債務未償還餘額達5兆6997億餘元，引起各界檢討民進黨的財政紀律。國民黨立委李貴敏指出，光從財政部自己的國債鐘數據及推估，112年度中央政府1年以上公共債務未償餘額起碼暴增到6兆6,748億元！關鍵就在僅計算總預算，或務實地加計特別預算後的舉債結果。全民辛苦的納稅錢遭受巧取豪奪，前瞻計畫從編列到執行毫無紀律效率可言，形同財政未爆彈。

「綠營浮濫舉債，年輕族群慘遭世代剝削！」李貴敏5日發文直批，綠營只知執政炒短線，大搞特別預算常態化和浮濫舉債，視財政紀律於無物。結果雖可規避《公共債務法》舉債上限規定，卻把下一代、甚至下兩代人的錢都耗盡。年輕世代不但要面對低薪、失業和不堪負荷等問題，還要同時承擔民進黨政府浮編預算和大撒幣的後果，幫一堆倒行逆施、浮濫的政策買單、補洞，這公平嗎？這不就是名符其實的世代剝削嗎？

李貴敏提到，更糟糕的是，政府明明債台高築，卻硬要玩數字遊戲洗白，試圖透過大內宣洗民眾的腦，要大家相信政府財政績效優異。別人質疑迄至111年底，債務未償餘額已高達5兆7,298億元，官員不僅不思改進把錢花在刀口上，反而硬扯民進黨政府係繼承馬政府長期債務5.39兆元。言下之意似指迄至今年六月，蔡總統任內債務僅淨增4,350億元？

李貴敏指出，祗要檢視相關數據內容，就可以發現這又是樁指鹿為馬的把戲。因為光從財政部自己的國債鐘數據，今年520的公共債務未償餘額已高達6兆3,418億元！甚至財政部也曾推估，112年度中央政府1年以上公共債務未償餘額起碼暴增到6兆6,748億元！關鍵就在僅計算「總預算」，或務實地加計「特別預算」後的舉債結果。簡單的說，其主要區別就在於有沒有納入「已編列而未實現的特別預算」！

李貴敏強調，民進黨把特別預算當作規避舉債上限和制度監督的巧門；明知特別預算祗有在「國家經濟重大變故或數年一次之重大政事」等特殊情事才可編列，這8年多以來，竟然編列了13項總數超過2兆的特別預算。姑且不論其來源多以舉債支應，其中更不乏總預算的延續項目，而不應納入特別預算。此種違法亂紀的行為更導致國家社會資源被行政機關或官員們濫用，甚或為選舉揮霍，無益於國家長治久安！

李貴敏表示，財政部日前也在其新聞稿中承認祗有在「國家經濟重大變故或數年一次之重大政事」等特殊情事才能編列特別預算。問題是，綠官們依舊無視法律明文限制，也不在乎世代正義和財政紀律，全民辛苦的納稅錢也因此在民進黨手中玩來玩去，甚至遭受巧取豪奪。就以前瞻計畫為例，其不但誇大不實，從編列到執行，也一路掉漆，而毫無紀律與效率可言，如此不負責任的做法，形同財政未爆彈，擺明了就是敗家！