隨著汽車市場的巨大變化，德國汽車行業面臨越來越大的壓力。在全球最大也最有影響力的中國大陸汽車市場，德國電動汽車已無法與中國本土品牌競爭，即便是豪華車款，德國幾個知名品牌正在被中國品牌超車。德國汽車諮詢業者表示，德國汽車高獲利時代即將結束，中國成為汽車超級大國時代已經來臨。

《德國之聲》中國作為全球最大和最重要的汽車市場，則在新能源車輛領域不斷擴大領先優勢。如今，全球每兩輛電動汽車中就有一輛行駛在中國。目前中國汽車製造商只將美國特斯拉視作本土市場真正的競爭對手，中國高收入人群近年來也越來越傾向購買國產品牌。根據中國乘用車市場訊息聯席會（CPCA）的最新資料，上半年比亞迪的純電動汽車銷量比特斯拉高出29%。

大眾汽車中國董事會成員布蘭德斯塔特（Ralf Brandstätter）表示，市場正在發生一場顛覆，數十年來的行業領軍品牌大眾汽車在第一季度被比亞迪超越，比亞迪在中國的電動汽車銷量幾乎是大眾的20倍。

報導說，不僅大眾汽車集團及其高端品牌保時捷和奧迪，賓士和寶馬也面臨激烈的競爭。專門研究汽車的諮詢公司貝里爾斯(Berylls)最新研究指出，在豪華車市場上，「中國正在實現更迭」。在與德國傳統豪車製造商的激烈競爭中，中國企業「正以超車道領先」。

研究稱，目前中國生產的汽車主要憑藉其複雜的輔助駕駛功能和娛樂資訊系統等數位化特性佔據優勢。在經典豪華車的舒適性和品質等傳統優勢上，中國車在客戶認知中與老牌製造商幾乎不相上下，甚至還稍稍優於後者。

此外，中國客戶的購車動機也開始從對品牌價值的青睞轉向對技術含量的認可。諮詢公司貝里爾斯認為，購買德國豪車的主要動機是出於對品牌的喜愛，而購買中國高檔車則是對產品本身的認可。目前中國80%的電動汽車均來自國產品牌，在排名前十的電動汽車供應商中，只有特斯拉一家外國企業，而德國品牌無一上榜。

報導說，在包括燃油車在內的整個中國汽車市場中，中國品牌在2023年以51%的市場份額超過外國品牌，成為數十年來的首次。預計到2030年，這一比例將上升到65%。

2023年第一季度，中國已取代日本成為世界汽車出口冠軍，2020年中國在這項榜單中還排在第6位。這個亞洲國家無論作為銷售市場、出口市場還是生產基地，都在不斷崛起。諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）的汽車專家皮昂泰克（Fabian Piontek）說：「中國正在成為汽車超級大國」，「德國汽車製造商獲取創紀錄的利潤的時代即將結束。」