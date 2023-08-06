國民黨總統參選人、新北市長侯友宜9月將去美國訪問，前立委郭正亮認為，今年國際氛圍對侯友宜是有利的。而侯友宜最近講話越來越沉穩，逐漸給人可靠、沉穩的感覺。另外，在年輕人方面，郭正亮建議，要真心互動，有同理心，就會得到年輕人的支持，郭籲侯友宜應該朝此方向努力，還有蠻大的空間，尤其是女性。

郭正亮6日在中天電視《鄭亦真辣晚報》表示，侯友宜訪日蠻加分的，感覺蠻從容的。麻生原本偏民進黨，接見侯心裡還有一點疙瘩，結果雙方談的比預期久，兩人一起出來的時候麻生就接受侯。

郭正亮分析，今年國際氛圍基本上對侯友宜是有利的，對侯友宜相對友善，如果這樣的局面，非綠還分裂成3股力量，實在是沒有掌握好時機。

郭正亮披露，美國越來越多政界和智庫認為賴清德比較像陳水扁，而不是蔡英文。他們對賴做很多觀察，一路走來的決策模式、講話的樣子，這並不是一下子可以蒙騙過關。因此，賴清德8月15日去美國沒有失分就好了，美國給賴的規格，就一個晚上、一個下午，都不能公開，不能安排額外的人見面，就是去紐約、舊金山而已。

郭正亮提到，中國大陸很可能還是對賴清德過境美國表達反對的立場，台海會有一些狀況。民進黨一定準備好了，包括總統府、行政院、國防部、外交部、1450，會利用這一波做一些基調完全一樣、撲天蓋地的發言。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮預期，這時候就考驗侯友宜，能不能針對要點講出有別於賴清德的立場。侯友宜最近講話越來越沉穩，逐漸給人可靠、沉穩的感覺。

郭正亮指出，柯文哲辦演唱會，跑掉很多30到39歲的選民，不要以為年輕人是來起鬨，他們是期待能解決問題。所以住房政策賴清德很難得分，因為蔡英文7年就已經證明都是在「呼口號」，連規劃中的都可以經蓋好的，連租金補貼也可以算進來，哪有人這樣搞？

郭正亮強調，年輕人也是很實際，蠻聰明的，要跟他們講真話。年輕人最在意就是真實，不要欺騙，要真心互動，要能即時掌握他們的處境，就是有同理心，就會得到年輕人的支持。侯友宜應該朝此方向努力，還有蠻大的空間，尤其是女性。