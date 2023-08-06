不老男神林志穎的愛妻陳若儀，在林志穎發生自撞車禍後細心照料陪伴，也讓外界對她更認識外，許多粉絲也變成她的粉絲。陳若儀過去是一名模特兒，交友廣闊的她與天王陶喆妻子江佩蓉是出了名好閨密，還曾一起上節目；最近2位天王嫂相約信義區逛街，陳若儀一雙逆天長腿再度引起討論。

陳若儀與林志穎育有3個兒子，但她不僅天生麗質還勤保養，每每在社群分享日常美照，臉蛋和身材都相當不科學；昨（5日）陳若儀在IG上傳與江佩蓉到信義區貴婦百貨逛街的美照，2位天王嫂都保養得極好，陳若儀更是穿著迷你褲裙，露出一雙逆天長腿，少女感滿滿。

陳若儀一雙逆天長腿引起網友熱烈討論。（圖／摘自陳若儀IG）

在一段側拍影片中，陳若儀零P圖美腿完全找不到一絲贅肉，白皙又細長，她也開心地表示，「女孩子寵愛自己的一天」，根據她的現況說她是女孩子一點都不為過；陳若儀好身材令網友稱羨，留言激讚，「怎麼看都是18歲的少女啊」、「女神太美了」、「跟先生林志穎一樣都不會老啊」、「完全不像生過3個小孩」。

今年初陳若儀和江佩蓉還一起上節目，擔任《來吧！營業中》第2季的嘉賓，2位天王嫂還跟著謝金燕熱舞，2人秀出雪白辣腿就曾引起觀眾熱烈討論。