大陸央視於2日播出影片《逐夢》，其中披露解放軍航母山東艦在西太平洋遠洋海訓時，遭遇「外軍」環形偵察，軍機數量從5批10架逐步增加到19批26架；有專家分析，外軍就是美航母「尼米茲號」。前立委郭正亮認為，該新聞未在4月曝光，卻現在才出來，這表示中美關係並不好。

針對山東艦遭遇尼米茲號，郭正亮今(6日)在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，應該就是，這也沒什麼，有人說這是把握實戰的機會。中美航母距離300公里，彼此應該看得到，只是新聞並沒有在4月對外曝光 ，也可看出為什麼新聞現在才出來，這表示中美關係不好，尤其是在央視曝光。

郭正亮接著指出，這新聞的特點，不在於尼米茲號靠近山東艦，而是央視為何要播出來？也就是說，美國本來就對他們虎視耽耽，就是這個味道，也就是在提醒大家，美國從來就是盯著他們看 。

郭正亮點出，該事件發生在4月，也就是在美軍偵察機抵近偵察被驅逐、美軍艦抵近偵察被驅逐事件之前，所以就知道這種狀況有多頻繁，事實上，美國的偵察機在南海抵近偵察，去年高達1500次，每天就有4到5次。