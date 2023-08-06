中天《廟口開講》5日於台南市北區全臺首邑縣城隍廟舉行，對此，學者施正鋒就表示，「這次的選舉我判斷，民進黨的政黨支持度現在已經很緊繃了，國民黨有三掛，戰鬥藍、韓粉軍公教、地方派系這三掛，這三掛裡面有兩掛結合，講講就好了，我覺得很爛的是郭董，四年前說年輕不懂事，那現在有比較懂事嗎？所有人要出來選都沒關係，郭董就是出來亂的」。

中天《廟口開講》5日來到台南全臺首邑縣城隍廟，廟方特別放鞭炮歡迎，施正鋒在台上表示，「我八月1號退休了，現在不是教授了，我是自由撰稿人、是一個政治學者，我幹譙沒關係，所以NCC姓陳的是我的親戚同學，一堆都台大法律的想揍他，說難聽一點，如果中天藍的是叛國，你用國安法把他處理不就好了，我們為了言論自由，哪有像現在這樣束縛著」。

施正鋒更指出，「現在對就對，不對就不對，不是嗎？難道只能罵國民黨嗎？講的有道理就好了，新竹棒球場怎麼做的、高雄漁港怎麼做的，那些錢本來可以蓋一堆大樓，現在怎麼都像違章建築一樣，完全沒規劃，這些都可以講啊，為什麼不能講？」施正鋒更點出，這幾年看起來就是這樣，民進黨這幾年的做法是啥，大概是三步，第一步是「國防、兩岸、外交，外包給美國」，我看美國這30、40年，現在的美國跟以前的美國不一樣，這個國家正在走下坡，但他們不知道怎麼處理。

施正鋒更說，第二步就是「抗中保台」，上次九合一的時候，他們完全沒做什麼就大敗，為什麼沒事拿817萬？就是因為當時很多人都眼淚含著也要投，沒人這樣的；第三步就是「百工百業」，我們的社會對他們來說是一串一串的大小肉粽，比如說陳吉仲大家都覺得他很差，但對蔡英文來說他很厲害、很會抓，養豬幾戶有幾票要多少錢，回收率是多少？所以我們所有的人在什麼行業，在他的控制中，如果沒在這裡面的，完全照顧不到。

施正鋒更斷言，「這次的選舉我判斷，民進黨的政黨支持度現在已經很緊繃了，但藍的這邊也很奇怪，國民黨有三掛，戰鬥藍、韓粉軍公教、地方派系這三掛，這三掛裡面有兩掛結合，講講就好了，到底發生什麼事？我就想不透」，施正鋒更猛轟，「我覺得很爛的是郭董，四年前說年輕不懂事，那現在有比較懂事嗎？所有人要出來選都沒關係，郭董就是出來亂的」。

最後施正鋒也強調，「這次藍軍以政治學來說是正三角形，不要一開始就想要大聯盟或棄保，因為我記得藍的是很氣民進黨的，中間選民是兩邊無所謂，統獨、族群、政黨這些都沒關係，做人要正派，但蔡英文身邊這些人都不是正派人，所以投票要謹慎小心」。