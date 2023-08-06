美國海軍陸戰隊(USMC)在結束反恐作戰後，正回到海軍遠征部隊的角色，擔任島嶼防衛或是島嶼爭奪作戰。他們剛剛獲得遠程火力發射器（LRFL），這是一種高度自動化的戰斧巡弋飛彈發射車，可以打擊1600公里外的敵方目標與艦艇，這樣的射程主要是應對廣闊的西太平洋島嶼作戰。

Sandboxx報導，通用動力的BGM-109「戰斧」巡弋飛彈(Tomahawk cruise missile)，絕對是改變美國戰爭型態的武器，自1991年沙漠風暴行動開始，山姆大叔的區域作戰，大多數是以「戰斧」來開路，先以戰斧飛彈打擊敵人的關鍵結點，包括重要交通點以及軍事要塞等等。多數的戰斧飛彈都是由軍艦發射，是海軍的利器，一直令陸戰隊感到相當羨慕。

LRFL就是為陸戰隊準備的戰斧飛彈發射器，它是一種無人駕駛的戰術車輛，可攜帶1枚戰斧巡弋飛彈，使海軍陸戰隊能夠攻擊1600公里內的各種目標。無人化設計使它可以在嚴峻環境中快速部署，只要陸戰隊佔領島嶼後，就能利用該島嶼部署LRFL，以它為核心，開始對範圍內的任何敵方船隻、陣地造成嚴重破壞。

美軍陸戰隊的ROGUE-Fires，JLTV越野車加裝2具海軍打擊飛彈發射器。(圖/USMC)

LRFL的車體是聯合輕型戰術車輛（JLTV）的無人駕駛版本，也就是悍馬車的後續車種，JLTV比悍馬車還大，但是越野與防護、防炸能力都更強，運載能力也就更好。

陸戰隊在2019年提出ROGUE-Fires的計劃，利用JLTV車輛搭載海軍打擊飛彈(NSM)，做為離島的機動式反艦火力，NSM是挪威與美國合作的新一代次音速，射程300公里，彈頭重量500磅(226公斤)，已相當了不起。

不過，西太平洋非常寬闊，離島間的距離常常超過1000公里，因此陸戰隊才希望有戰斧巡弋飛彈的版本，也就是LFRL，這才符合西太平洋可能的島嶼作戰。

戰斧飛彈似乎正在模糊飛彈與無人觀察機之間的分野，從Block 3開始，戰斧飛彈可以像遊蕩彈藥那樣，徘徊在戰場環境中，利用光電感測器收集目標附近的情報，之後的Block4、Block5都加強感測器的效果，使得戰斧飛彈也成為一種偵察和情報收集工具。