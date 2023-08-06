台灣大哥大與富邦悍將聯手舉辦的「台灣大哥大XVIII悍將中學」主題日，接連兩日在新莊棒球場熱鬧開打，活動人氣爆棚，吸引破萬人潮入場共襄盛舉，MyMoji 3D建模體驗人次較平日暴增30倍。今日邀請全球聲量前3名的射擊遊戲《特戰英豪》中3位人氣特務「愷宙」、「菲德」、「聖祈」，與台灣大總經理林之晨一同登板，開球時全場觀眾驚呼連連，除此之外，賽前在場邊的「特戰英豪」及「GeForce NOW雲端遊戲服務」攤位更吸引較昨日更多球迷與玩家闖關拿好禮。

《特戰英豪》特務「愷宙」擔任投手、「菲德」負責打擊、「聖祈」擔任裁判，共同為主題日開出好球。（圖／台灣大哥大提供）

台灣大總經理林之晨邀《特戰英豪》特務揮出強棒 首次電競與棒球運動交流極具意義

台灣大總經理林之晨表示，很開心邀請全球知名射擊遊戲《特戰英豪》特務參與悍將中學主題日，亦是《特戰英豪》電競遊戲特務第一次站上投手丘開球。台灣大長線佈局遊戲市場，代理《英雄聯盟》、《特戰英豪》等指標性電競遊戲，深受用戶喜愛，推升台灣大遊戲業務第一季每月平均用戶數年成長310%，今年適逢《特戰英豪》3周年，推出年度最鉅改版，特別邀請《特戰英豪》特務參與悍將中學主題日，與玩家近距離互動。近年隨電競市場擴大，電競不只是遊戲，正式成為運動競技的一種，並納入2023奧林匹克電競錦標賽，今日《特戰英豪》特務與富邦悍將們齊聚投手丘，別具歷史意義，不論電競、或棒球運動，希望球迷一同感受永不放棄熱血精神，一起Open Possible 能所不能。

擔任悍將中學家長會長的台灣大哥大總經理林之晨，響應主題日，特地穿上悍將中學制服到場。（圖／台灣大哥大提供）

《特戰英豪》特務驚喜現身遊戲攤位 玩家興奮分享最新遊戲模式刺激度大增

強調個人色彩與團隊合作的射擊遊戲《特戰英豪》，今年適逢推出三週年，推出年度最鉅改版「第七幕：進化論」，新增全新「團隊死鬥」遊戲模式。在3位特戰英豪特務賽前前往場邊「特戰英豪軍訓課」攤位時，除了吸引玩家粉絲合影，更有資深玩家熱情反饋，改版後全新遊戲模式突破了許多的原經典對戰的限制，讓刺激度更上一層樓！而同樣與遊戲相關的「GeForce NOW雲端遊戲服務物理課」攤位也設計遊戲關卡與加碼活動，還有機會抽中限量好禮。

賽前由台灣大總經理林之晨親自頒發校花校草選拔得主。（圖／台灣大哥大提供）

悍將中學首屆校花選拔競爭激烈 魏如萱、玖壹壹為周末畫下完美句點

今年主題日除了悍將中學校草選拔外，更設立首屆校花選拔，甜美系、才藝系、開朗系、氣質系、俏皮系五大風格校花任球迷投票，賽前由台灣大總經理林之晨親自頒發Google Pixel Watch、Google Pixel Buds A series，以及MyMoji、GeForce NOW雲端遊戲服務好禮獎項給校花與校草得主。同時，台灣大Facebook粉絲團也將贈出限量的校園演唱會歌手9m88、陳勢安、魏如萱、玖壹壹簽名球，給線上投票預測正確且中獎的幸運兒！中場更加碼「教官來了」遊戲活動，中獎者獲得Google Pixel Buds Pro藍牙耳機、MyMusic 365天無限暢聽序號、GeForce NOW白金方案季訂首季免費序號、MyMoji建模序號優惠等，現場觀眾反應熱烈。

《特戰英豪》特務驚喜現身主題日攤位，吸引大批人潮。（圖／台灣大哥大提供）

除了精彩賽事，賽後邀請多組藝人輪番開場。「金曲才女」魏如萱以濃厚且極具特色的嗓音演唱《你啊你啊》、《Have a nice day》等動人心弦的歌曲，引觀眾共鳴；而主題日最後則由「本土天團」玖壹壹擔任壓軸，帶來2023世界棒球經典賽主題曲《世界都看見》，激勵人心的歌詞讓全場球迷忍不住大聲歌唱，嗨翻現場歌迷，為接連兩日的主題週畫下完美句點。