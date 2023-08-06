Wow. Jose Ramirez slept TA for real. pic.twitter.com/ExKW1qEurm — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) August 6, 2023

Never let them knock you off your pivot.... #standup💯 — Seven (@TimAnderson7) August 17, 2019

白襪游擊手安德森（Tim Anderson）場上約戰守護者壯漢拉米瑞茲（Jose Ramirez），卻慘被一拳打倒在地，除了身體挨痛外，安德森可能還得承受心理創傷。賽後多數X（推特）網友不放過安德森，朝聖他在2019的貼文：「永遠不要讓他們擊倒你。」顯然安德森沒有聽從自己在4年前的忠告。

6日守護者主場交戰白襪，6局下半拉米瑞茲擊出右外野沿著邊線滾的長打，成功撲向二壘，隨後和安德森發生激烈爭吵，裁判擋在兩人中間也沒用，安德森率先脫下手套示意幹一架，未料挨了拉米瑞茲一記乾淨俐落的右鉤拳，2隊各自湧進大批人馬助陣，才逐漸平息這場紛爭。

2人在2021、2022年一同入選明星賽，不過三壘先發位置因為卡著紅襪狄弗斯（Rafael Devers），拉米瑞茲近幾次入選皆以替補身分與會，安德森則在去年賽季首度以美聯明星隊先發游擊手登場。現在2人肯定將面臨官方禁賽，安德森可能是最慘的一個，他還得面對自尊心受挫的問題。

針對自己的行為，賽後拉米瑞茲表示是因對方挑釁而起，「如果他想幹一架，我就必須保護自己。」同樣遭驅逐出場的守護者總教練法蘭柯納（Terry Francona）說：「我知道先前安德森和阿瑞亞斯（Gabriel Arias）有過口角，或許才遷怒滑向二壘的拉米瑞茲，我想拉米瑞茲也不滿安德森騎在自己身上，然後事情就失控了。」