在頻道上擁有逾585萬名粉絲追蹤的YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」近期爆出抄襲爭議。對此，他發出聲明，直言頻道內容並非原創，更二度發聲指出：「我從來沒有說自己是源」，在社群上引發討論，就有網友在社群論壇上發文，斷言：「老高不可能認錯。」

YouTuber「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」近日遭另一名YouTuber「藍泉媽媽 LQMAMA」踢爆其製作的影片有抄襲嫌疑。對此，他則二度發出聲明回應，直言：「你們沒有相關權利就不能要求我刪除影片或者標註源，只有真正的源可以要求我標註源，而且我從來沒說自己是源。」相關內容曝光後，在社群上掀起一陣兩極討論聲浪。

對此，有網友在PTT版上以「老高不可能認錯別想太多」為題發文，分析其受此次風波的影響及後續可能動向，認為他的內容本質就是說故事類型，大家看影片前心中都大概有底，不可能會是他的原創，「就算被爆抄襲，其實現實根本沒啥人在意，所以要讓他道歉更不可能。」

此外，PO文者也認為此次風波會讓老高的聲望不降反升，「反而讓更多平常沒看老高影片的觀眾，因為好奇而看他的影片，發現他個人魅力後，就完全不在意是否抄襲而繼續看下去。」而貼文PO出後，底下也有不少人發表自身的觀點：「類似的東西，賣的是能讓人願意聽的技能」、「覺得這事情很憤怒的，可以去檢舉看看。」