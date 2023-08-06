台北市勞動局2020年起推動「職場性別平等認證」，鼓勵產、官、學、勞工合作，共同打造多元性別平等友善的工作環境，去年台北市有23家企業報名認證，今年已有36家來申請，申請數已比起往年增加5成。

勞動局表示，今年度認證活動特別增設創意獎，區分為「工作與家庭平衡獎」、「友善孕育措施獎」、以及「其他特殊方案獎」，還有新設「精進獎」、「入圍獎」。另外，表現優異的單位獲金質獎，如果過去一年沒有重大違規，2年內不納入專案勞檢名單。

勞動局表示，受理報名時間到7月31日止，今年已36家企業申請，11月將正式公布獲認證企業。

根據台北市職場性別平等認證操作手冊，職場性別平等認證指協助事業單位推動性別平等，事業單位可透過執行各項指標，全面檢視內部機制、決策組織、教育訓練、以及相關措施或制度等方面，是否已納入多元性別平等意識。

其中一項評分項目就包含職場安全性平友善措施，評分基準為辦理員工性騷擾防治教育訓練、訂有職場性騷擾防治政策與措施並向員工公開揭示、職場性騷擾事件後續協助方案等。