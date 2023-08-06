2周內，台灣南北兩處軍事重地接連發生重大意外！繼上月24日基隆市祥豐營區爆炸釀9傷後，屏東縣中科院九鵬基地3日執行推進劑餘料銷毀時，不明原因瞬間閃燃，高溫攝氏2000至3000度連防焰服也擋不住，導致4位有多年專業資歷的工作人員嚴重燒傷，營區安全再度亮紅燈。而最近有一份最新的民調指出，對於近期國軍傷亡意外連環爆，有94％的民眾認為「民進黨根本不配執政，連國軍都保護不了還敢說保護台灣？」引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》5日對於「近期國軍傷亡意外連環爆，你怎麼看？」進行了網路民調，截至6日21時，已有3萬人進行投票，有94％的民眾認為「民進黨根本不配執政，連國軍都保護不了還敢說保護台灣？」、有6％的民眾認為「民進黨執政認真，我覺得國軍傷亡只是意外」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「國軍在演繹什麼叫做，未傷敵先傷己」、「很心疼受傷的軍官」、「為什麼一直出事？是哪裡出了大問題？要好好找出來！不要讓傷亡的事一直發生，多哀傷啊！」、「倒霉的是阿兵哥、廣大的百姓。下架民禁黨」、「民進黨執政下的公共設施、軍事演習、教育制度、官員任命，哪一個沒有大問題？」