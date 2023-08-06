蔡英文總統日前表示自己「沒有債留子孫」，並指前任總統馬英文8年執政增加1兆多億的債務，她做7年總統才4000多億，被藍營質疑甩鍋前朝。總統府今晚拿出財政部的說明強調，「數字會說話」，部分政治人物操弄政治語言、以錯誤言論抹黑國家發展，令人遺憾。

蔡英文日前前往新北市板橋接雲寺、慈惠宮參拜時向信眾表示，她「沒有債留子孫」，還說馬英文8年執政增加1兆4000億到1兆7000億債務，她做7年總統才4000多億。遭馬英九基金會執行長蕭旭岑狠酸，一開口都是謊言。

他說，我國特別預算舉債不列入總預算，因此許多債務實際上被蔡政府「藏」起來，蔡政府6年已透過特別預算舉債1兆多億元，遠超馬政府時期7909億元。

對此，財政部表示，經查馬英九上任時中央政府1年以上公共債務未償餘額為3兆6644億元，任期間債務增加包括總預算及特別預算，經與債務還本互抵後，2016年5月底止長期債務增加至5兆3988億元，債務淨增數1兆7344億元。

至於外傳蔡英文任內債務增加1兆3355億元部分，財政部指出，經查係以2023年度長期債務預算案數6兆6748億元，扣除2016年度決算數5兆3393億元，比較基礎不一致，易生誤解。

財政部說明，中央政府賡續推動開源節流，連續5年總決算歲入歲出賸餘超過千億元，可減少舉借債務，使債務實際執行情形低於預算，且依公共債務法規定多增加還本940億元，因此蔡英文上任時承接長期債務5兆3988億元，截至今年7月底止為5兆8338億元，總預算併計特別預算債務淨增數為4350億元，較馬任期為少。

總統府發言人林聿禪以財政部說法強調，「數字會說話」，部分政治人物操弄政治語言、以錯誤言論抹黑國家發展，令人遺憾。

她說，從各項數字來看，蔡英文總統執政，政府嚴守財政紀律，經濟成長率提高、歲計賸餘增加、還債還更多、負債卻更少，且台灣財政表現也獲國際肯定。蔡政府執政用心投資台灣、投資下一代，絕對不是債留子孫。