高雄前鎮漁港獲81億補助，引起各界不滿怒轟民進黨看顏色辦事。而總統蔡英文5日透過臉書發文，稱蔡政府認真負責、嚴守財政紀律，絕對沒有債留子孫。對此，前立委郭正亮6日就表示，「前瞻預算就是特別預算，8000多億，我們兩次的包括F-16V，還有海、空軍的戰力提升，兩個加起來特別預算就4800億，還沒有算疫情紓困，這特別預算隨便加一加都超過2兆，胡說八道的總統，真是可怕」，引發討論。

郭正亮6日在政論節目《新聞大白話》中表示，「高雄比台南高很容易理解，因為陳其邁當過行政院副院長，而且賴清德又不是英系的嫡系，我覺得最可怕的是，蔡英文跟賴清德不知道是帶頭說謊，還是他們的理解錯誤？蔡英文你編了那麼多特別預算你沒看到嗎？」郭正亮更指出，「前瞻預算就是特別預算，8000多億，我們兩次的包括F-16V，還有海、空軍的戰力提升，兩個加起來特別預算就4800億，我還沒有算疫情紓困，這特別預算隨便加一加都超過2兆，你都沒有看到？怎麼會有這麼離譜的總統呢？」

郭正亮指出，「這個完全就只有算公務預算的赤字，事實上我們不斷地編特別預算，然後立法院把臨時會當成正常的會議，這不就是蔡英文當總統才有這樣的現象嗎？不負責任到極點的總統，怪不得不敢出來面對大家、怕被問，記者會現在都不敢開，完全禁不起質詢，胡說八道的總統，真是可怕」。