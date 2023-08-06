法新社報導，地方當局表示，一輛載客小型巴士前往代姆納特鎮（Demnate）每週一次的市集途中，在過彎時翻覆，造成人員傷亡，當局已展開調查。

摩洛哥與其他北非國家的道路事故頻繁。

今年3月，一輛小巴的司機在鄉間城鎮布拉舒阿（Brachoua）失控撞樹，造成11人身亡，死者多半是做農活的工人。

摩洛哥鄉下地區很多窮人使用長途客車和小型巴士代步。

去年8月，摩洛哥東部經濟之都卡薩布蘭加（Casablanca）東方一處彎道也曾發生巴士翻覆事故，造成23死、36傷。

根據摩洛哥國家道路安全局（National Road Safety Agency），摩洛哥平均每年有3500人死於道路事故、1萬2000人受傷，平均每天有10人因此喪命，去年數據為3200人。

摩洛哥自2012年發生造成42死的史上最嚴重巴士事故後，當局就設定目標，要在2026年前讓車禍死亡率減半。