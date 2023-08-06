前瞻基礎建設話題成為此次選戰攻防焦點，前衛福部長陳時中6日為民進黨總統參選人賴清德站台時稱，在野黨選舉期間倒果為因、譁眾取寵，以為這樣就能取得政權，但這是台灣的災難，千萬不要讓此情形發生。國民黨台北市議員徐巧芯酸嗆說，陳時中又出來幫民進黨敗票了。

徐巧芯6日在臉書粉專酸說，陳時中又出來幫民進黨敗票了。他說自己防疫好棒棒，都是你們要投給「嘩眾取寵」的在野黨。他顯然認為都是台北市民的錯，陳時中最厲害，你們台北人不要太不滿。

徐巧芯不禁說，很難想像民進黨的官已自我膨脹到這個程度，完全不檢討延遲疫苗採購，台灣這麼多人家破人亡、疫苗採購合約不公開不透明、台北市的順位永遠被放在最後。

徐巧芯更怒批，連民主選舉制度下的選民決定，都要被用這種粗暴的言論對待，真的「大可不必」。陳時中以為一次選舉過了就忘記了嗎？看他的表現，顯然教訓一次還不夠啊。他們會追到底，進到國會以後，他在疫情期間的所作所為，全部都會公開出來。