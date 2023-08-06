田馥甄「一一巡迴演唱會」台北最終場今（6日）第2晚，尾聲獻唱倒數第2首歌〈乘著無人光影的遠行〉前，現場一片漆黑，隔了數十秒後台上驚傳一聲巨響，嚇壞現場1.1萬人，演唱會主辦單位解釋，因升降機關卡住導致，田馥甄本人無任何外傷也沒有受到驚嚇，團隊確認現場沒問題後節目才繼續進行。

田馥甄今晚開場唱完〈先知〉等3首歌，與滿場1.1萬粉絲閒話家常，提到昨首場演出結束後看新聞報導，媒體形容她第一套服裝造型「仙氣激似觀世音」，田馥甄笑說：「我看到還有人留言說『迫不及待要去給妳祭改』，好！大家平平安安、一切順遂，有聽有保庇啦！大家的光明燈（瑩光棒）也很漂亮。」

此次攻蛋，團隊特別製作VCR讓田馥甄傾訴近1年來心境轉折，從去年高雄巨蛋原以為可以自由自在歌唱，卻歷經生病、地震等考驗，最後僅能以一張肄業大合照畫下休止符，直到她調適後重新啟程，今大螢幕秀出她手機裡許多珍藏照，隨後響起耳熟能詳的〈小幸運〉旋律，田馥甄現身引領全場合唱完成「萬人大幸運」限定版本，氛圍感人。緊接著送上〈To Hebe〉，隨著音樂，舞台上多達26柱的煙火釋放而下，形成壯觀的煙火瀑布海，再掀演唱會高潮。