富邦悍將6日靠著王正棠在7局滿壘時敲出致勝二壘打，以4比1擊敗統一獅，拿下2連勝，不過賽後總教練丘昌榮談到2局下李宗賢被判妨礙守備的判決仍是語帶不滿，領隊林華韋也有意要提出申訴。

爭議判決出現在2局下，富邦滿壘進攻時李宗賢敲出三壘方向滾地球，陳鏞基傳本壘封殺，陳重羽再傳一壘出現暴傳，原本富邦再添2分、打者也攻佔三壘，但獅隊提出挑戰，經電視輔助判決後認定李宗賢跑在線內構成妨礙守備，得分不算、跑者須退回壘包。

此時丘總上前抗議，最後被主審楊崇煇驅逐出場，兵符由打擊教練垣內哲也暫代。儘管最後球隊以贏球作收，但林華韋談到這次判決語氣仍相當激動，直言技術委員需要檢討，並會提出申訴。

「我認為那是正常跑壘，那球並沒有丟到人，球傳歪為什麼是判妨礙守備？」林華韋還認為，在妨礙守備判決後裁判主動審視跑者須退回一、二壘是第2個錯誤，「他們進壘是第一個play、是傳本壘時的進壘，和下一個play有什麼關係，為什麼要趕回來？」

丘昌榮也表示，這跟春訓時裁判來上課時講的不同，「那時候裁判有講如果傳歪就不構成妨礙守備，可是你看宗賢已經快踩到壘包了，怎麼會構成妨礙守備？看起來宗賢的腳整個是快到了。」

被問到上來抗議時裁判如何回應？丘總說：「他說是裡面（決定的），所以是不是裁判有不同調？」他認為雖然球隊最終是贏球，但這次判決會影響到球隊氣勢，「即便事後申訴說是誤判，對比賽於事無補，如果第一線誤判還可以接受，但都已經是小房間了，判決和我們當初上課時說的是不同的。」