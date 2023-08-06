副總統、民進黨總統參選人賴清德8月中出訪友邦巴拉圭，過境美國行程受矚目。前立委郭正亮6日在《新聞大白話》節目強調，為什麼賴清德最後還是過境紐約，而不是邁阿密？因為非綠亂成一團，美國還是要買個保險，萬一最後還是賴清德當選，不能對他太虧待。但賴清德就是有點不穩定，美國會有很多人認為賴清德比較像陳水扁。那就是侯友宜及國民黨罕見的好機會，因為美國、日本、中國大陸這次表現都相對友善。

「為什麼賴清德最後還是過境紐約，而不是邁阿密？」郭正亮表示，因為你非綠就是亂成一團，所以美國無論如何還是要買個保險，萬一最後還是賴清德當選，不能對你太虧待。主持人王淺秋問，是在野幫了他的忙嗎？「當然是啊！」郭正亮說，假設是侯友宜一馬當先，非綠有一個明顯可以選上的人，賴清德可能就只能去邁阿密了。因為美國確實對他有意見，這絕對不是空穴來風。

郭正亮直言，簡單講，賴清德就是有點不穩定，美國人很精明，就是說對他跟蔡英文的區別。美國恐怕會有很多人認為，賴清德比較像陳水扁，而不是蔡英文。如果這樣的話，那就是侯友宜跟柯文哲的機會，尤其是侯友宜。

「坦白講，我認為這次是國民黨罕見的好機會！」郭正亮強調，就是說你可以看到美國、日本、中國大陸相對友善，如果這樣你還搞得一塌糊塗，不能整合，那真的是歷史罪人了。