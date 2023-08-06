桃園原民區長游正英突過世 張善政：失去摯友很難過 22:142023/08/06 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 復興區長游正英2018年12月25日就職。（資料照片，賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市原住民自治區的復興區區長游正英，6日晚間不幸辭世，享壽67歲，部落民眾不捨與震驚。桃園市長張善政表示，失去一位摯友，他很難過。 根據《自由時報》獨家報導，游正英是國小退休老師，2018年當選復興區區長，去年再度連任，張善政多次前往請益。游正英6日晚間不幸辭世， 張善政得知不幸消息後表示，失去一位摯友，他很難過。 2022年選舉前，張善政（左）與尋求連任的復興區長游正英（右）一起車隊掃街拜票。（資料照片，呂筱蟬攝） 復興區長游正英就職 游正英跳脫框架 復興區變藍天 卡努颱風來襲桃園保持警戒 張善政：明天雨量將變小 #張善政 #游正英 #原住民自治區 #復興區 也許您會感興趣 推薦閱讀 機捷A22站通車 張善政喊話政院應列為中央運具 14:372023/07/31 生活 桃園脫鉤北北基被罵翻 張善政：強求相同決策是不負責任 19:272023/08/03 生活 桃市新明國中、龜山國小棒球隊出征 張善政：預祝選手再創佳績 15:202023/08/02 寶島 北台暢遊卡明開賣 新加入的桃園教你這樣玩省很大 14:172023/07/31 生活 脫鉤北北基不放假 張善政坦言掙扎：慶幸風雨不明顯 10:322023/08/03 生活 轄內颱風災害多 桃園復興里長參加土石流防災培訓 18:582023/08/03 生活 桃園3日沒颱風假 網友湧臉書！張善政這樣回應 19:162023/08/03 政治 張善政不放颱風假「鄉民戰翻了」 他驚曝：媽媽是綠粉也稱讚 10:462023/08/03 政治 機捷延伸中壢火車站換車要走很遠 張善政批「原設計是罪人」 18:272023/08/02 政治 張善政歡慶原民節 預告原民活動充滿整個月 19:252023/08/01 寶島 桃首件公私合辦都更 增圖書分館、Youbike打通瓶頸路 20:062023/07/31 寶島 桃園沒颱風假！張善政臉書遭灌爆 網：說好的同步呢 21:152023/08/02 政治 按怒數破萬！桃、北市長FB兩樣情 網嗆張善政：10點還有一次機會 21:402023/08/02 生活 張善政大推桃園地景藝術節 必打卡21裝置藝術一次看 15:052023/08/01 生活 蔣萬安霸氣宣布放颱風假 郭正亮揭一事批：幼稚 15:282023/08/03 政治 桃園沒放颱風假 張善政維基百科被改「張善變」 11:012023/08/03 生活 防範詐騙 警邀張善政領軍「打詐桃園隊」 15:012023/08/05 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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