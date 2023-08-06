桃園市原住民自治區的復興區區長游正英，6日晚間不幸辭世，享壽67歲，部落民眾不捨與震驚。桃園市長張善政表示，失去一位摯友，他很難過。

根據《自由時報》獨家報導，游正英是國小退休老師，2018年當選復興區區長，去年再度連任，張善政多次前往請益。游正英6日晚間不幸辭世， 張善政得知不幸消息後表示，失去一位摯友，他很難過。