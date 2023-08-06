為解決「代理教師比例過高」亂象，教育部一舉釋出約1萬名正式教師職缺；另未來3年內將調降「幼兒園生師比」，也需要增聘很多教師。不過過去幾年由於疫情期間停辦教甄、延退者未來每年將退休3000人至5000人等，導致教師缺額大增，專家預料公立學校若不大量招聘教師，5、6年後甚至可能師資不足。

一般認為，台灣因為少子化，教師僧多粥少。不過由於教育部正要將中小學及幼兒園代理教師比例從2021年的13.7％逐年降到8％，會釋出約1萬名正式教師職缺。加上今年8月起3年內，幼兒園師生比要從1：15降為12：1，也要增聘很多教師。

教育部最新統計，去年及今年公立中小學及幼兒園開出專任教師職缺均超過6000人，約是2021年1007人的6倍。

其中，公立中小學及幼兒園2019年、2020年分別錄取2824位、2680位正式教師，2021年因疫情致許多縣市停辦教甄，僅錄取1007位正式教師。但隨著疫情緩解，去年及今年公立中小學及幼兒園的正式教師職缺分別是6207名、6008名，爆大量。

第三個因素是教師的退休潮。此前108課綱上路導致教師負擔加重，行政院2020年讓高中職教師員額（約1400名）鬆綁，但到111學年才補了一半，公立高中職還缺713名。另一方面年改造成的延退效應遞減，預估55歲以上現職教師2至4年後將以每年3000人至5000人的速度大量退休，學校必須補進人力。

政陽文教基金會執行長吳忠泰表示，最近2年公校開出大量正式教師職缺，讓一些縣市無法再以少子化為由停辦教甄，也瓦解了「因教師延退所以不缺老師」的論調。他現在反而擔心幾年後我國教師將供應不足。

台北市立大學名譽教授吳清山說，培育一個教師通常要4年，最快也要2年，若未來幾年公校繼續開出大量正式教師職缺，我國儲備教師量很快會用完，可能5、6年後開始出問題，許多學校將聘不到教師。

2021年到今年通過中小學及幼兒園教師資格考試分別有6152人、5504人及4685人，他們要再完成半年實習才具教師資格。教育部表示，目前儲備教師安全量（尚未成為正式教師，但近5年有報考公校教甄）有3.1萬人，將掌握「正式教師需求數」及「師資儲備比」，做為師資培育數量參考。