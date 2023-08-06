女星朱安禹當年以「小蜜桃姐姐」身分從兒童台出道，2011年閃婚大陸富商李慎言後淡出演藝圈，生下一對子女後和先生定居上海，近年卻屢被傳出婚變，她也親自闢謠。朱安禹不時會透過社群分享日常近況，最近她終於與3年沒見的好友「西瓜哥哥」李岳見面，李岳意外透露朱安禹「事業版圖大」，不單單在家相夫教子。

朱安禹在2011年結婚後移居上海，偶爾才會回台灣出席活動或和好友敘舊，平時她會在社群更新動態，分享成為人妻、人母的居家生活；沒想到李岳今（6）日驚喜曬出和朱安禹的合照，激動表示，「疫情三年後總算見到面了，兩個人見面時真的快流淚」，畫面中兩人都保養得很好，和哥哥姐姐時期沒太大差別。

而一直以來朱安禹嫁給富商李慎言後，外界大多認為她都在家相夫教子，有時還會傳出婚姻觸礁等傳聞，但她曾親自否認；李岳在分享見到朱安禹之外，也透露她在上海經營親子餐廳，且「事業版圖持續擴大」，相當不容易，他自己也開了舞蹈教室，很開心兩人的心都放在親子市場，許願彼此能順利達成夢想。

其實李岳和朱安禹從高中就是同學，之後又先後進入兒童台工作，至今已經認識26年，他也在文中提到，「你們也是看我們長大的嗎？」，讓許多網友都被勾起回憶，「不老男神小岳跟凍齡水蜜桃」、「好久不見」、「兩位都凍齡了，不會變老耶」、「記得第一次看兒童台的哥哥姐姐是香蕉蘋果西瓜水蜜桃」、「小時候的男神和女神合體」。