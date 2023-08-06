菲律賓2艘運補船和2艘海警船5日進入南沙群島仁愛礁鄰近海域，遭大陸海警船攔阻並直接以水炮轟擊。大陸海警局6日表示，敦促菲方立即停止在該海域的侵權活動，強調大陸對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有「無可爭辯」的主權，並將依法在管轄海域持續開展維權執法活動。

據大陸官媒釋出圖片顯示，大陸5201號海警船直接水炮轟擊菲律賓木船。該船滿載排水量可達2200噸，且配置了一座HPJ-26型76毫米速射艦炮和兩座HPJ-17型30毫米單管副炮，據稱整體布置堪比標準護衛艦。

菲律賓船隻之所以進入仁愛礁鄰近海域，原因是有一艘菲國57號戰車登陸艦「馬德雷山號」擱淺在仁愛礁西北側。1999年5月9日，馬德雷山號以「衝灘」的方式擱淺當地，菲律賓當時表示，該艦是因「船底漏水」，為保護船隻而進行衝灘。自此，菲律賓定期派木船給坐灘軍艦運輸物資。

2013年，大陸央視對外公開報導稱，大陸已經派出軍艦對仁愛礁進行實質控制。起初大陸仍允許菲國木船運輸物資給馬德雷山號，但陸媒環球軍情雜談指稱，「隨著菲律賓再三挑釁，大陸已經不允許任何菲律賓船隻靠近」。同時，大陸船艦駐留鄰近的仙賓礁，也讓菲律賓海警難以進入仁愛礁。