巴基斯坦鐵道部長拉斐克（Khawaja Saad Rafique）表示，巴基斯坦南部發生火車出軌意外，死亡人數增至28人。巴基斯坦地方Geo電視台則引述地區官員報導，至少30人死亡、逾80人受傷。

法新社報導，拉斐克告訴媒體記者：「根據目前資訊，有28人死亡，多人受傷。」他也說道，當哈扎拉（Hazara）快車出軌時，列車上載有至少1000人。

路透社報導，這列載客火車約10節車廂於南部信德省（Sindh）納瓦布沙阿市（Nawabshah）出軌，事故地點距巴基斯坦最大城喀拉蚩（Karachi）約275公里。

At least 30 were killed and over 80 injured after as many as 10 bogies of Havelian bound Hazara Express derailed today near Sahara #railwaystation in Sindh's Nawabshah district, 275 kilometres away from #Karachi. #TrainAccident #PakistanTrainAccidentpic.twitter.com/yJrSLsOtzI — Sourabh Bari Jhunjhunwala  (@thesourabhbari) August 6, 2023

Geo報導，一些乘客仍被困在列車車廂中，其他人則被送往醫院。通往信德省內陸地區的火車服務已被暫停，救難人員已被派遣至事發地區。

由於巴基斯坦陳舊的鐵路系統事故頻發，歷屆政府多年來一直努力爭取成為中國「一帶一路」倡議基礎建設計畫的一部分，為升級鐵道網路籌措資金。