公立中小學及幼兒園去年及今年均開出超過6000個正式教師職缺，教團說，這些相對年輕的老師進入校園，有助於傳承，也可減緩「行政大逃亡」。但他們提醒，公校正式教師需求應該維持穩定，因為一旦大起大落，每年錄取標準會不一樣，難以確保老師品質。

全國中小學校長協會秘書長、新北市新莊高中校長謝金城說，有1所國小今年一舉要招12個正式教師，但有些人錄取了卻突然放棄，因為他們同時考上家鄉的學校，搞到這學校近日趕緊再招代理教師補足人力，「這兩年要考上正式教師比以前容易許多。」

謝金城進一步指出，資深老師通常不喜歡做行政工作，因此過去幾年出現「行政大逃亡」，現在大批相對年輕的人成為正式教師，他們比較不排斥接任行政工作，有助於緩解這種現象。

另教育部統計，100學年台灣中小學5成老師是40歲以下，但110學年時，40歲以下教師比例卻剩不到3成，50歲以上教師則從1成上升到近3成，師資出現老化現象。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良指出，年改降低老師的退休金，造成延退潮，尤其市區學校資深老師比較多，很少看到年輕面孔。最近2年學校招進大批新進老師，有助於校園年輕化，也讓不同世代老師傳承。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，近兩年公校開出大量正式教師職缺，對代理教師是好事，因為很多人紛紛「上岸」成為正式教師。

不過黃湘仙也說，希望每年公校開出的正式教師職缺維持穩定，因為一旦變化太大，每年錄取標準不同，校園內教師品質將產生落差；職缺少的年份，也會讓落榜者覺得不是自己不夠優秀，只因「生錯年代」。