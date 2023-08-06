（23:00更新，補充內文）成都世大運6日網球決賽好事多磨，上午11點開打的女單順利完賽後，隨後男單打到一半就因雨中斷，直到晚上快7點半才恢復比賽，最後1場混雙金牌戰打完已經接近晚間10點20分，中華隊許育修／吳芳嫺克服地主大陸隊金雨全／湯千慧追擊，7比6（2）、2比6、10比6進帳中華隊本屆第7金，統計各項成績後，中華網球隊確定追加女團金牌、男團金牌，總獎牌9金16銀17銅，在參賽國家排第8。

首盤許吳配2比0好的開始，不過中後段對手發揮也漸入佳境，讓許吳配局數5比6被超前，第12局許吳配關鍵破發，雙方進入搶七局，許吳配這次把握著3比1的領先並以6比2出現盤點，順利7比2先下一城。

第2盤許郁修／吳芳嫺首個發球局保發後，接下來連續3個發球局被破發，僅管也曾回破對手，仍是2比6讓出這盤；決勝搶十局許吳配在5比5平手後，許吳配連下3分要回氣勢，9比6首個賽末點就鎖定勝利和金牌。

中華網球對本屆世大運在男雙、女雙、混雙進帳3面金牌，女單楊亞依銀牌、女單梁恩碩銅牌，而世大運網球男、女團體獎牌是以積分制計算，根據16強到金牌有5分到60分不等的積分，較早完賽的女單1銀1銅加起來60分，加上先前女雙金牌60分，中華隊在女團角逐已獲120分積分，女團金牌競爭對手大陸隊女單成績1面金牌、1個16強，獲得65分，女雙銀牌40分，累積105分，而混雙金牌和銀牌有20分積分差距，因此混雙中華隊奪金後，女團和男團也確定金牌到手，中華網球隊成都世大運累計獲得5金1銀1銅。

許育修（見圖）和吳芳嫺網球混雙奪金。（大專體總提供／陳筱琳台北傳真）