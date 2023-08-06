彰化縣田中鎮中州路一段與中正路口發生地下電纜接頭燒損事件，警方在路口維持交通。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣田中鎮中州路一段今晚8點多發生地下電纜燒損，造成該地路面冒煙，電燈不斷閃爍，引發當地居民恐慌，幸僅導致小範圍用戶停電的事件。台電公司獲報已派員搶修中，初步發現是低壓電纜接頭燒毀，正全力搶修中。

這起事故發生在今晚8點多，當時許多人車行經田中鎮中州路一段與中正路路口時，發現路面不斷有白煙從人孔蓋冒出，立即通報一一九，並報警。

當地居民說，一開始是發現路面在冒煙，仔細看發現是在中州路與中正路路口人孔蓋的地方不斷有煙竄出，然後看到路燈不斷閃爍，還以為路燈要爆炸了，該地商家及民宅隨即停電，陷入一片黑暗。

彰化縣消防局派遣田中消防分隊人車到場，並同步通報台電公司。消防與台電人員隨即展開清查，先噴水降溫，再開啟路人人孔蓋後，發現地下電纜疑有燒毀的狀況。

台電人員在現場漏夜搶修中，警方也在該地維持交通。台電公司表示，初步查出疑似人孔蓋下方的低壓電纜接頭燒損，為了進行檢修，已先行斷電，附近約有20多戶住戶停電。