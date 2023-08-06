前衛福部長陳時中6日為民進黨總統參選人賴清德站台時表示，在野黨選舉期間倒果為因、譁眾取寵，以為這樣就能取得政權，但這是台灣的災難，千萬不要讓此情形發生。媒體人吳子嘉認為，陳時中已經被台北市民用選票否定了，竟還敢出來替民進黨辯護，「很荒謬」。

吳子嘉 6日在《董事長開講》網路直播節目中表示，陳時中嗆在野是「台灣的災難」，這是一個很嚴重的講法。因為民主政治本身，就是政黨輪替、朝野互換，按照陳時中的邏輯，在野黨就不能存在，這是一個獨裁的方式定位。

吳子嘉接著指出，陳時中本身是在捍衛他當衛福部長時，運用的特別預算。陳時中稱疫情3年來國內經濟成長變成世界奇蹟；吳子嘉忍不住反問，台北市長選舉，陳時中為什麼會落選？所以陳時中講的並不是事實。

吳子嘉認為，陳時中這個人很荒謬，已經被台北市民用選票否定了，臉皮厚到還敢出來替民進黨辯護，荒謬。他是被選民唾棄的失敗者，怎麼還敢跑出來助選，整個價值錯置到這種程度。