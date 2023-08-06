成都世大運網球再度擦亮獎牌庫的金字招牌，6日壓軸混雙金牌戰許育修、吳芳嫺摘下金牌，也確定女團、男團金牌入手，兩人加上男雙、女雙金牌，首度參加世大運就各自入手3面金牌。

吳芳嫺表示，在楊亞依女單金牌戰「銀恨」後，混雙決賽前自己很緊張，「我知道女團金牌關鍵在我身上，所以壓力蠻大的，而且今天比賽因為下雨等很久，後來腳有點軟軟的、有點緊張。」

許育修則表示，雖然男團金牌穩了，因為混雙攸關女團積分，也想要幫助女將們再獲得金牌，「今天因為下雨延了好幾個小時，身心靈有點疲勞，我們就是正能量不錯，打出球風，很高興拿下決賽勝利。」

許育修和吳芳嫺都是第一次參加世大運，也都各獲得3面金牌，吳芳嫺透露：「一直很期待參加世大運，可以入住選手村，跟各國選手一起參賽都是很棒的體驗，雖然我狀況不好，好在搭檔跟隊友給力，我才可以拿到3金。」

許育修則說：「前一屆拿坡里世大運我本來有機會參加，可惜因為縮編我無法參加就延到這一次，可以和隊友、其他國家選手一起在同一空間，獲得很多正能量，就是大家互相幫忙一起爭取榮耀。