金喜善在片中飾演客服中心的職員。（車庫娛樂提供）

韓國愛情喜劇《絕對味覺情人》由《雞不可失》導演擔綱編劇，攜手《證人》導演李翰打造，集結柳海真、金喜善、車仁杓、陳善圭、韓善伙等華麗陣容，還有鄭雨盛和任時完驚喜參演，邀觀眾大談甜蜜戀愛。柳海真在片中飾演天生擁有敏銳味覺的零食研究員，這也是他出道20多年首次挑戰愛情喜劇，且對手演員是有「元祖愛情喜劇女王」之稱的金喜善，備受關注，而柳海真前女友金憓秀的新作《神鬼海底撈》與《絕對味覺情人》剛好都接連在暑假上映，意外打對台也引起熱議。

該片最大的看點莫過於是柳海真首度挑戰的愛情喜劇，柳海真表示：「劇本非常有趣，而在我看過李翰導演之前的作品《格鬥驕陽》後，就一直很想和他合作，這次也拍得很開心！」而對於請柳海真參演本作的原因，李翰導演表示：「柳海真是所有的韓國導演都想合作一次的演員，雖然本作是愛情喜劇，但也蘊含了能令人產生共鳴的哀愁內容，我認為柳海真是位能均衡表現出喜怒哀樂的演員，因此很想和他合作這部電影！」李翰導演還強調：「若看了這部電影，一定會愛上柳海真！」足見導演想將柳海真打造成「愛情喜劇之王」的決心。

另外，對於首度和「韓國第一美女」金喜善合作的感想，柳海真表示：「是很幸福的時光！這次在詮釋『治浩』時，將重點放在他遇見『日英』後產生變化的過程。我在讀劇本時，就很希望由金喜善來飾演『日英』這個角色，覺得她十分適合這個角色，後來對戲時心想自己的感覺果然沒錯！」金喜善飾演客服中心的職員「日英」，她表示自己是柳海真的粉絲，這次能在柳海真的首部愛情喜劇中扮演女主角讓她感到十分榮幸，「在我進劇組的第1天，原本當天沒有戲份的柳海真還特地到拍攝現場為她加油，第2天拍攝通話場面時，柳海真還親自到現場跟我對台詞，讓我從拍攝初期就感到很幸福、甜蜜！」

柳海真透露為了和金喜善培養演技默契，2人常常見面、聊天，「我們所飾演的角色是喜歡彼此原來面貌的人物，因此必須展現出擁有許多共通點的模樣。一直在思考該怎麼做才能和金喜善變得親近，於是就常常見面聊天，擁有許多互相交流的時間，所以才能一起完成許多很棒的場面！」另外，金喜善還分享拍攝時印象深刻的事，「有時即使導演喊『卡』了，海真哥和我若有想即興演出劇本上沒有的內容，就會獲得導演的允許後再拍一次，這讓我感到十分有趣！」金喜善透露她和柳海真在片中有許多甜蜜場面，她認為若私下不親近的話，對戲時就會有限制，因此在拍攝甜蜜場面前都會盡量多聊天。

《絕對味覺情人》故事敘述天生擁有敏銳味覺的零食研究員治浩（柳海真飾），只活在自己世界，不過當他遇上積極正向的日英（金喜善飾）後，開始了解人生的新滋味。加上厚臉皮又不懂事的哥哥錫浩、自戀的零食公司社長炳勳、失控且過度投入的恩淑徹底踏進治浩的人生，讓治浩原本一成不變的平凡生活，開始天翻地覆。電影將於本月25日（五）在台上映。