軍聞網站《Military.com》3日報導，美國海軍日前派出兩棲船塢運輸艦「穆薩號」（LPD26），在聖地牙哥外海進行多次太空艙與太空人回收演練，為明年下半年的「阿提米絲2號」登月任務，進行關鍵彩排。前駐紐西蘭代表介文汲6日在《新聞大白話》節目表示，美國過去登月成功，國勢如日中天，但現在揚言再度登月，外界卻懷疑預算是否能按計劃進行？似乎比較相信大陸2030登月計畫的延續性，而且資金全都會到位。

介文汲提到，美國在川普當總統的時候，他做了2件事，就是美國要重回太空，他成立了太空軍，他把美國的軍事部門，原來主要在空軍的幾個單位，合成為太空軍。那是明確違反國際公法，有關太空只能限定和平用途這些基本原則。

介文汲表示，可是川普基本上就是一個不講理的人，他成立太空軍，就是跟國際公法挑戰，美國不遵守國際公法由此可見。此外他也設立了一個目標，就是美國要儘快再次登月。可是因為他這個登月計畫，中間面臨很多問題，所以到底什麼時候可以完成美國再次登陸月球？上一次登陸是1969年，阿波羅2號載著太空人阿姆斯壯登月，全世界大家都在看電視轉播，當時他說這是阿姆斯壯的一小步，可是是人類的一大步。

「美國那時國勢如日中天，曾幾何時，現在要回復他過去那個光榮？」介文汲強調，可是大家都懷疑，因為NASA必須要靠國會給他撥款，他才能做長程計畫。可是美國國會常常變來變去，不是說今天撥了錢，明天還繼續有。這跟中國大陸是不一樣，現在2023年，中國大陸就明確講了2030要登月，就表示這個計畫是會延續的，而且資金都會到位。現在大家會比較相信中國大陸，會按計畫照章辦事，但美國這部分就不太敢確定。

介文汲指出，馬斯克的這個SpaceX計畫，象徵的是第六代的通信，G6的六代通信要通過低軌衛星，就不需要透過我們現在到處都看得到的基地台，他是在高點上讓我們的電波傳輸，速度、能量跟覆蓋面都大很多。馬斯克聽說已發了上萬發，他要發四萬顆。中國大陸也成立民間的公司預計要發一萬顆。這種是重要的關鍵基礎設施，他不會用美國的，一定要自己建立的。