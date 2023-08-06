潘瑋柏2020年和有「最美空姐」稱號的宣云（Luna）結婚，不過小倆口婚後相當低調，除了新婚時女方曬出過一家合影，平時幾乎鮮少同框，近日，兩人在機場被捕獲，私下互動洩夫妻真實感情。

潘瑋柏近日罕見和老婆一起現身機場，兩人都穿黑色系服裝，但穿著低胸連身裙的宣雲，小露酥胸和性感鎖骨，身材相當纖細，雖然戴著口罩仍難掩出眾氣質，而網友也發現她的洋裝、包包、鞋子和行李箱都是名牌，全身行頭粗估超過百萬。

有趣的是，網友發現潘瑋柏走在前方，卻頻頻拿著手機回頭，仔細看鏡頭他似乎正在幫老婆拍攝，寵妻行為讓不少人看了都笑虧「就算他是潘瑋柏，也逃脫不了幫老婆拍照的命運」、「老婆好漂亮啊」、「兩人看起來好般配呀，好恩愛」、「老婆身材也太好了」。

其實，潘瑋柏無預警宣布和宣云結婚後，女方就被連環報黑歷史，還被指來自「天王嫂訓練營」，當時潘瑋柏的公司表示「清者自清，謠言勿信」，之後兩人就相當低調，鮮少公開放閃和同框，只有偶爾透過社群留言互動。