日本知名AV女優三上悠亞近日與多位女優們一同來台，參與「TRE台北國際成人展」的活動，即便遇到卡努颱風的來襲，大風大雨仍無法澆熄她們及粉絲們的熱情，現場氣氛十分熱烈。誰料，日前有人在社群論壇上發文，列出成人展的種種缺點，而今(6)日稍早，三上悠亞一連更新兩則貼文，除了曬出養眼美照大方送福利外，更甜喊：「謝謝台灣！」

日前，「TRE台北國際成人展」盛大展開，現場除了有不少知名女神舉凡三上悠亞、河北彩花等皆以火辣的穿搭出席現場，讓不少粉絲嗨翻。然而，近日有網友在社群論壇《Dcard》上PO文，列出「展場太小、動線太差、人太多、冷氣不強及舞台太低」等五項缺點，嘆未能與女神有良好的互動。此外，還有網友在PTT上發文，以「TRE 8/4 三上悠亞 親密互動心得」為題，批評與三上悠亞的互動過於短暫，且「官網寫的勾手還有十指緊扣呢，太敷衍了吧」，引發網友討論。

對此，三上悠亞今日稍早一連在社群上更新兩則貼文，除了曬出身穿火辣泳裝的養眼美照外，更寫下：「很高興台灣有這麼多人為我們加油，這三天謝謝你們。」另外，也一併曬出活動現場以及場外她熱情與粉絲們揮手致意的畫面，看似十分親民。

事實上，三上悠亞過往曾透露將於今年8月份退休的消息，而本次成人展或將成為她最後一個在台的公開活動，讓不少粉絲紛紛前往朝聖，希望能在最後時刻一睹女神的模樣。此外，在三上悠亞的貼文中，也有不少粉絲寫下：「希望你這幾天會喜歡上台灣的美好事物」、「謝謝你這三天以來的陪伴。」