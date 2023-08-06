台鐵EMU3000型新自強號城際列車，商務車廂將命名為「騰雲座艙」，由專人服務。（台鐵提供／陳祐誠傳真）

「台鐵新自強號」EMU3000列車，設置商務車廂「騰雲座艙」，成為許多旅客往返花東的最新選擇，就有網友認為新自強號列車硬體，設計美感已經超越高鐵列車，引起眾人討論，不過不少人也分享新自強號搭乘心得，點出2大缺點。

一名網友在PTT八卦板發文，列出新自強號各項優點，包括不賣站票、車內空氣清新、內裝灰白配色、車廂門大面積玻璃、內部跑馬燈黑白配色辨識度極高，反觀高鐵車廂老舊，內裝配色滿滿華國美學，車廂站票爆滿，好奇「高鐵和台鐵是不是快黃金交叉了？」

貼文引起眾人討論，「騰雲座艙尊貴不凡」、「旅客素質差異巨大」、「還不是會誤點」、「速度太慢，等北高90分鐘才屌打」、「高鐵跟東海道新幹線內裝相比，我比較喜歡高鐵的內裝配色」、「灰色髒了很難馬上看出」。

留言中不少網友批評新自強號的缺點，「椅子真不行，很不舒服」、「椅子好硬好垂直喔」、「椅子不好坐，usb充電插座設計上也怪怪的」、「3000那個椅子，坐一坐還要起來休息一下，這個東西也應該交由司法調查」。

部分網友則詬病列車行進時搖晃過大，「鐵軌歪，坐新自強左甩右甩很痛苦」、「超晃而且桌子設計不良，常常有人杯子掉地上」、「台鐵軌道爛，晃到不要不要的，高鐵不會晃就贏爆」。