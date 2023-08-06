沈富雄、余天夫婦改編歌曲「路邊1座好漢坡」

民進黨立委余天當面公開向總統參選人賴清德表態，希望能當不分區立委。第8屆立委時，前民進黨立委沈富雄還曾打賭，若余天列入安全名單內，他就去余天家掃地。結果余天名列第14名，沈也實現承諾到余家掃地，成為政壇一段經典花絮。

黃揚明6日在臉書粉專貼文表示，余天的不分區立委夢，圓得了嗎？5日賴清德到三重義天宮參香祈福時，余天在賴身旁致詞時說：「因為我有歲了（年紀大），想要做一個不分區啦！我有跟賴主席報告過了」。賴清德四兩撥千斤，雖肯定余在民進黨最困難的時刻得到民眾支持，但現在「功成身退」，過去對民主、地方服務貢獻，值得掌聲鼓勵。外界解讀賴是給余天「軟釘子」。

黃揚明指出，余天做過3屆立委，都是在新北市三重選區靠選民投票選上的區域立委。他從政的遺憾，應該就是第8屆立委，原本他被列入不分區安全名單的第14名（原設定安全名單為15名），最後民進黨僅拿下13席，讓余天成為落選頭。

黃揚明接著表示，那次為了余天能否擠身不分區安全名單內，沈富雄還在政論節目中打賭，若余天列入安全名單內，他就去余天家掃地。結果余天名列第14名，沈也實現承諾到余家掃地，成為政壇一段經典花絮。（雖然最後結果證明第14名並不安全）。

黃揚明認為，余天的政治敏感度差，加上兒子余祥詮常惹爭議，因此並不得高層關愛眼神。甚至他的太太李亞萍2018年曾一度抱怨：「很恨民進黨的的某些人，因為他們船過水無痕、真心換絕情。」。但余天2019年初，當高志鵬因案入獄時，他仍毅然決然扛起三重立委補選責任，並連任至今。

黃揚明點出，民進黨上屆不分區拿下13席，以派系為導向的政治組名單，約可有3至4席男性空間。余天已屆75歲高齡，賴清德是否會將他放入象徵政黨形象招牌的不分區名單，讓他實現那曾擦肩而過的不分區立委之夢？就在賴的一念之間。