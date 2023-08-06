美國總統拜登在爭取連任之際，不斷強打他的「拜登經濟學」，但生活重擔顯然無法讓民眾對他的政策買單。作為美國經濟成長主要引擎的消費支出開始失去動力，甚至有超過6成民眾是「月光族」，迫使一些人必須倚賴信用卡消費或動用儲蓄，才能填補生活預算缺口。

消費者支出佔美國經濟總量約70%，美國經濟的最重要的驅動力之一。新冠疫情期間，美國政府提供了消費者與企業數兆美元的財政支持，大筆流入的現金，讓美國家庭存放在銀行的錢遠高於疫情前，經濟學家稱之為「超額儲蓄」。

原本央行看好超額儲蓄可望帶動民眾超額消費，避免美國經濟陷入衰退，但隨著利率的飆升與通膨居高不下，官方的如意算盤恐落空。據舊金山聯邦儲備銀行經濟學家的報告估算，疫情期間美國人累積的超額儲蓄在2021年8月達到約2.1兆美元的高峰，可是到今年春季已縮水至約5000億美元。

美國聯準會（Fed）專研國際金融的經濟學家在另一份報告中則指出，美國在今年第1季已經耗盡了疫情期間累積的超額儲蓄，速度略快於其他發達經濟體。

儘管近期消費者物價指數增幅已經放緩，仍無法緩解民眾的財務壓力。美國財經媒體CNBC引述LendingClub的最新報告指出，截至今年6月，有61%的美國成年人表示自己過著月光族的生活，這個數據與1年前通膨飆高時一樣。

由於有過半的美國消費者難以支付日常生活所需，迫使他們要靠信用卡刷卡來過日，許多人因此陷入信用卡地獄。在美國政府陷入債務違約風險之際，民眾也面臨類似困境。

Bankrate首席財務分析師Greg McBride指出，美國許多家庭用信用卡來填補預算缺口，民眾以20%的利率來融資購物，並非因為他們有其他選擇，「而是因為這是他們唯一的選擇」。