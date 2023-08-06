前立委沈富雄把國民黨分為「孤臣孽子藍」、「韓總藍」、「郭董藍」、「牛鬼蛇神藍」，國民黨立委參選人、新北市議員葉元之也不贊成沈富雄的說法，認為「藍就是藍」！

前立委沈富雄日前在政論節目《少康戰情室》表示，侯友宜的支持度從40%掉到17%，是因藍營內部的黃復興等「孤臣孽子藍」、支持高雄市前市長韓國瑜的「韓總藍」、支持鴻海創辦人郭台銘的「郭董藍」，以及前總統李登輝任黨主席時代拉攏來的「牛鬼蛇神藍」等4股勢力所造成。

沈富雄建議，國民黨可請前兩者的領袖號召這些人回歸，面對「牛鬼蛇神藍」與「郭董藍」時，則要以黨紀嚴厲處分。

蔡正元5日則於政論節目《中天辣晚報》指出，自2024選戰開打以來，沈富雄政治判斷完全失靈，且還口不擇言、將國民黨區分成許多陣營，成了「捧侯藍」，他認為國民黨若是要推動黨內整合，其實不該採納沈的作法。

國民黨立委參選人、新北市議員葉元之也不贊成沈富雄的說法，認為「藍就是藍」！