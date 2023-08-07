國立臺灣歷史博物館「當我們望春風—臺灣流行音樂90年特展」今（6）日開幕，行政院長陳建仁致詞時承諾，將支持臺史博二期擴建，整體約30億元規模，明年將先行以1億元預算遴選建築師，期許臺史博持續蒐藏、展示代表臺灣跨世代價值的常民文化。

行政院長陳建仁、文化部長史哲、臺南市長黃偉哲、望春風作詞者李臨秋之子李修鑑、作曲者鄧雨賢之孫鄧泰超等出席特展，吉他獨奏家蔡世鴻老師演出經典歌曲〈望春風〉。

陳建仁表示，〈望春風〉是一首歌詞、歌曲精彩的歌，藉由這首歌祝福臺灣未來發展像春風一樣，讓全世界感到臺灣的溫暖、善良及慈悲。臺史博讓大家認識臺灣的歷史、進而認識自己；從珍視歷史文物進一步珍惜現在，共同創造更美好生活的重要場館，興建臺史博二期館舍，行政院責無旁貸。

史哲指出，明年是「臺南400」，為紀念這個臺灣與世界相遇400年時刻，行政院各部會支持臺南市所提計畫，不僅臺灣燈會、臺灣設計展、臺灣文博會都將在臺南舉辦，包含在臺北舉辦的國際書展主題國也是荷蘭，文化部將推出1624大戲、臺史博也將舉辦1624特展。在這些共同迎接臺南的大事中，唯有臺史博的2期擴建計畫是臺南市沒有提出，卻是文化部認為最需要爭取的。

臺史博自2011年開館，2021年以4億元前瞻計畫預算完成常設展、兒童廳、庫房、湖畔圖書室及基礎建設更新及強化。在開館10多年後，發現臺史博整體的展示、服務及典藏空間逐漸不足，臺灣的歷史記憶已經滿載。因此，文化部提出臺史博二期計畫，在近日獲得行政院初步同意，將以整體30億元規模，明年先行以1億元預算展開遴選建築師。

臺史博館長張隆志表示，臺史博正在從大家的博物館走向世界的博物館，今日「望春風」特展別具意義，因為每一個人的內心，都有一首屬於自己的望春風，臺史博是蒐藏常民生活與集體記憶的場所，我們運用這樣的精神，迎接新的紀元到來。因此積極爭取二期公共建設計畫的擴充，未來以國際接軌、當代蒐藏、文化科技、產業觀光，為國內外民眾提供更優質服務。

「望春風特展」自即日起至11月12日於臺史博4樓第2特展室展出，分為五大單元，包含「韻律—風格的歷史」、「心動—愛情的歷史」、「國家—動員的歷史」、「明星—偶像的歷史」、「鄉愁—認同的歷史」，透過時代的對比探討各項議題。

演唱過〈望春風〉的歌手眾多，特展精選最具有代表性的7個版本，以抒情浪漫、爵士藍調、行進號角、魔幻電子、歌謠經典，將〈望春風〉串接在一起，宛如一部臺灣流行音樂史，展現流行音樂的社會性。

現場搭配聽覺與聲光效果的「同心圓」展示設計，由圓心向外發展，展場中央以歌手錄製唱片的錄音間呈現，並以AI生成首位演唱望春風的歌手純純、歌王文夏、歌后紀露霞演唱畫面。最後以年表概念在展場的最外側，呈現90年出現過的不同歌詞版本。