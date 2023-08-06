佛光盃大學籃球邀請賽6日進入4強戰，男籃政治大學延續預賽全勝氣勢，以賽會最高單場得分120比72痛宰日本名古屋學院大學，成為男籃奪冠呼聲最高的隊伍，將與美國中西州立大學在明天壓軸上演本屆佛光盃最精采對決。

男籃勁旅政大接續以48分差大敗名古屋學院，締造今年佛光盃單場最高分，就連政大教練陳子威都覺得球隊目前調整狀況很不錯。

政大外籍生莫巴耶轟得32分、12籃板、新養成的高砲塔吳志鍇外線11投5中、拿17分，各項數據都比下名古屋學院。

陳子威分析，政大能打成這樣，莫巴耶從中串聯功不可沒，休賽期間球隊讓莫巴耶到美國訓練，返台加入球隊後身材更精壯，在新賽季內線有波波卡扛中鋒，莫巴耶可以專職打大前鋒，會有更多運球切入以及外圍投射。

女籃第5名之爭佛光山佛光大學對上美國阿拉斯加大學安克雷奇分校，佛大多點開花，其中4人得分上雙，67比60勝出搶下第5名。

佛大上戰砍進34分的連文鈴，再繳12分6籃板9助攻全能數據，她表示，透過佛光盃的經驗，讓她認識各國不同球風，藉此找到自己的問題，期待新學年展開後，自己表現不要大起大落。

即便沒進4強，佛大教練楊淑淨認為，這是趟物超所值的佛光盃旅程，所有外國強權佛大都有對上，對球員而言是很寶貴經驗，最值得欣慰是球員們在比賽期間都不懼怕對手，相信對未來準備賽季幫助很大。