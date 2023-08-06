近日為中國汽車製造業在全球掀起熱烈議論的比亞迪電動車公佈官方消息稱，比亞迪第500萬輛新能源汽車將於8月9日正式下線，這項消息再次顯現了近20年來廣為全球津津樂道的「中國速度」威力。

據《快科技》報導，從2008年第一輛比亞迪F3 DM發佈，到2021年5月比亞迪完成第一個100萬輛新能源汽車下線，總共花費13年的時間。

此後，隨著比亞迪地產能快速擴張，從2021年5月到2022年11月的一年半裡，比亞迪就完成了第300輛新能源汽車下線的目標。也就是說，此時的比亞迪生產200萬輛新能源汽車，僅僅花費了一年半的時間。

報導說，從300萬輛到500萬輛，比亞迪用了9個月就再次宣佈將達成第500萬輛新能源汽車的目標。換言之，這段期間，比亞迪平均每天就生產出7407輛新能源汽車。

比亞迪造車為「中國速度」建立了新的定義。據瞭解，比亞迪的工廠分別坐落在廣東深圳、湖南長沙、陝西西安、河南鄭州等城市，目前已知的工廠共有9 座，工廠加起來的總占地面積超過700萬平方米，不過這9個工廠中目前仍有部分工廠還在建設中，尚未開始投產。

報導指出，位於廣東深圳的深圳工廠是現階段比亞迪的主力生產基地，同時也是比亞迪的大本營，據瞭解，深圳工廠目前每個月的產能上限為3.5萬台左右，日均生產量達到了1100台以上。

而目前正在建設的襄陽工廠是比亞迪的最後一個工廠，據瞭解，該工廠項目從簽約到「五證同發」只花了33天時間，而土地掛牌到摘牌也只花了2天時間，一期項目已經於2022年4月27日開工建設，建成後年產值可達140億元人民幣（約合台幣595億元）。

截至目前為止，比亞迪的九大生產基地中，除了襄陽工廠以外，其他八大工廠都已實現投產，整個比亞迪現有的總產能已經超過195萬輛/年，而隨著各大工廠的後期擴張，預計在今年10月，比亞迪將達成每年300萬輛的產能。

從此前公佈的銷量來看，截止至今年7月新能源汽車累計銷量超過了480萬輛。今年8月後，其銷量很有可能將突破500萬輛大關。按照這樣的節奏來看，過不了多久，比亞迪就能夠突破新能源汽車下線1000萬台的目標。