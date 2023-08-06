受卡努颱風外圍環流及西南風對流旺盛影響，5日上午7點多后里焚化廠遭雷擊導致全廠停電無法正常運轉，初步設備受損修復至少需5天時間，台中市政府環保局立即啟動緊急應變，協調鄰近掩埋場緊急暫置及焚化廠分流調度，確保民生垃圾收運不受影響。

環保局表示，昨日早上后里地區雷雨交加，在轟隆的雷聲下后里焚化廠遭受雷擊，主變壓器模鑄式匯流排設備受損，導致全廠停電無法正常運轉，已緊急聯繫安排檢修，請廠商於最短時間內修復，儘速恢復焚化廠正常操作運轉，另環保局已啟動緊急應變措施，確保民生垃圾收運正常。

環保局長陳宏益表示，后里廠主要處理后里、大里、豐原、外埔及東勢區的家戶垃圾，每日進廠量約800公噸，已分流調度鄰近掩埋場及焚化廠處理，並滾動調整因應，請市民朋友安心，民生垃圾收運不受影響，環保局已經與台中市廢棄物清除處理商業同業公會聯繫協調，維持民生垃圾正常收運，部分事業廢棄物請業者先暫存於廠區，待修復完畢後再清運。