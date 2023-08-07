受惠於美國巨型企業、二線雲端服務供應商（CSP）、大陸的電商與企業等加重AI投資，各領域需求極其強勁，ALETHEIA估計，全球AI伺服器市場出貨量自2023～2025年期間，將出現2～2.5倍的驚人增長，遠超先前的預估量；從2023～2026年間，輝達來自資料中心營收的年複合成長率將高達85％。

儘管在可預見的未來中，AI伺服器滲透率可能還是偏低、不到5％，但估計2024年AI伺服器市場規模將翻倍，達1,000億美元，2025年上看1,350億美元。換算下來，AI伺服器占全球伺服器價值的比重，也將由2022年的16％，進展至2023年的25％，明、後年甚至將急增為40％與45％。

對應到GPU加速器領域，在AI伺服器的物料清單中占極大成本比重，其價值將從今年的270億美元，狂增2倍、至2025年的810億美元，且輝達就是最大受惠者。ALETHEIA認為，輝達2024年將能量產超過400萬套GPU加速器，產能比起2023年的165萬套明顯增加。

調研機構估算，採非通用會計準則（non-GAAP），輝達2024年每股稅後純益上看9.13美元，較今年的3.33美元大增1.74倍，2025年再翻倍到18.41美元。