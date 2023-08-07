在摩根士丹利對指數高點的預測模型中，基本假設為台股企業獲利明年中成長4％，全球經濟穩定且景氣修正和緩，則2024年中指數高點為17,500點；樂觀情況的條件是，台股企業獲利成長10％，全球經濟成長、不見衰退跡象，則有利本益比進一步拉升到17倍，如此一來，指數高點上看19,750點。

摩根士丹利強調，台股具有AI等多重結構性題材，驅動長線成長力，依舊是有品質的市場，然同時提醒，指數經過一輪猛攻，今年以來表現已凌駕MSCI新興市場指數之上，短線上攻動能可能無法像先前那麼激情，因此，與其寄望指數發揮，現在不如更重視選股邏輯。

附帶一提，大摩在各族群的投資比重配置上，將資訊科技拉高到70％，也將金融股比重提高0.5百分點、至15％。整體而言，台股首選標的包括：台積電、瑞昱、晶心科、台達電、中信金、富邦金、國泰金、統一超、儒鴻、聚陽、巨大與億豐。