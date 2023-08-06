世界現代軍事戰艦名錄（WDMMW）對世界上較強的幾個海軍，進行了排名，該排名考慮了軍艦和潛艇的數旺，以及艦隊的年齡、後勤支持，以及攻擊、防禦能力等要素。他們還評比了每支海軍力量的平衡：他們擁有多少種不同類型的軍艦，以及他們是否過於集中某一個區域。比如是否只有大型船隻，卻排除了較小的船隻、海測船和其他輔助船。 排名大略區分了幾種作戰艦艇，列出了相對較小的巡防艦、護衛艦，以及較大的驅逐艦和巡洋艦。

排名前 25 的國家/地區的排名如下：

第25名：巴西

WDMMW 給巴西海軍的評級為 39.9分。巴西海軍共有現役艦艇46艘，包括一艘直升機母艦、7艘潛艇、6艘巡防艦、2艘護衛艦(巡邏艦)、5艘水雷/反水雷作戰艦、22艘近海巡邏艇，和3艘登陸艦。沒有驅逐艦或巡洋艦。

巴西海軍力量「中等」，其艦體平均壽命為30.3年。

第24名：新加坡

WDMMW 給新加坡海軍的評級為43.2分。截至2022年11月，新加坡海軍共有 37艘軍艦，包括5艘潛艇、6 艘巡防艦、6 艘護衛艦、4 艘水雷/反水雷作戰艦、12 艘近海巡邏艦和1艘兩棲攻擊艦。沒有航空母艦、驅逐艦或巡洋艦。

新加坡海軍力量「中等」，軍艦中位年齡19.2年。

第23名：加拿大

WDMMW 給加拿大海軍的評級為43.7分。截至2021年12月，加拿大擁有4艘潛艇、12 艘巡防艦和21艘近海巡邏艦，總共37艘現役軍艦。加拿大擁有世界上最長的海岸線。

WDMMW指出，加拿大缺乏航空母艦，也缺乏具有兩棲攻擊能力的直升機母艦。加拿大也沒有驅逐艦、巡洋艦、巡洋艦、水雷/反水雷作戰艦。加拿大的中位船體年齡相對較年輕，為16.8年，WDMMW 稱其海軍力量「尚可」。

第22名：希臘

WDMMW 給希臘海軍的評級為47.2分。截至2022年11月，希臘海軍有11艘潛艇、3艘巡防艦、3艘水雷/反水雷作戰艦，和36艘近海巡邏艦，總數63艘。沒有驅逐艦、護衛艦、巡洋艦或兩棲登陸艦。

很明顯，希臘海軍的重點在近海船隻上，佔海軍全部戰鬥力的一半以上。對於擁有約6,000 個島嶼的地中海國家來說，這種設計是有道理的。

軍艦年齡略高，艦體中位年齡為 27.5 年，WDMMW 將希臘艦隊的其餘部分描述為「一支由潛艇和巡邏艦組成的老化艦隊」。WDMMW 表示，希臘海軍是「尚可」。

第21名：泰國

WDMMW 給泰國海軍的評級為47.6分。截至 2023年1月，泰國海軍現役軍艦有86艘，包括1艘直升機母艦、4艘驅逐艦、7艘巡防艦、6艘護衛艦、5艘水雷/反水雷作戰艦、51艘近海巡邏艦和12艘兩棲登陸艦。沒有潛艇，沒有巡洋艦。WDMMW將其描述為「圍繞區域防禦而建立的水面部隊」。

泰國正在與中國大陸合作採購潛艇，未來會加入。WDMMW 表示，泰國海軍的平均船齡為 25.6 年，WDMMW 稱其海軍力量「中等」。

第20名：澳大利亞

WDMMW 給澳洲海軍的評級為 48.9分。截至2022年10月，澳洲海軍有36艘軍艦，包括6艘潛艇、3艘驅逐艦、8艘防防艦、4艘水雷/反水雷作戰艦、12艘近海巡邏艦和12艘兩棲登陸艦。沒有航空母艦、護衛艦、巡洋艦。

不過，澳洲海軍的2艘坎培拉級可以起降像是F-35B這樣的短場起降戰機，其實性能已接近輕型航空母艦。

報告稱，澳洲海軍的艦隊年齡較輕，平均16.2年，海軍力量「中等」。

WDMMW 指出，澳洲海軍大部分力量是近海巡邏艦部隊，佔全部海軍實力的四分之一以上。

第19名：伊朗

WDMMW 給伊朗海軍的評級為50.3分。截至2022年11月，伊朗海軍共有66艘軍艦，包括25艘潛艇、7艘巡防艦、3艘護衛艦、12艘近海巡邏艦和10艘兩棲登陸艦。沒有航空母艦、驅逐艦、巡洋艦。

WDMMW 表示，伊朗的海軍船體年齡中位數為32.6年，海軍力量「尚可」。

第18：德國

WDMMW 給德國海軍的評級為54.7分。截至2023年7月，德國海軍有34艘軍艦，包括6艘潛艇、11艘巡防艦、5 艘護衛艦和12艘水雷/反水雷作戰艦。沒有航空母艦，沒有兩棲登陸艦，沒有巡洋艦，也沒有近海巡邏艦。

不過， WDMMW 表示，德國海軍艦體平均壽命為 17.7 年，海軍力量「中等」。

第17：西班牙

WDMMW將西班牙海軍評級為56分。截至2022年11月，西班牙海軍有42艘軍艦，包括2艘潛艇、11 艘巡防艦、6艘水雷/反水雷作戰艦、20艘近海巡邏艦和3艘兩棲攻擊艦。沒有航空母艦、驅逐艦、護衛艦或巡洋艦。

WDMMW 表示，該船的平均船齡為 24 年，海軍力量「中等」。

不過，西班牙的胡安卡洛斯兩棲登陸艦配備AV-8B短距起降戰機，已是輕型航空母艦的用途，而且西班牙的阿爾瓦羅•巴贊級巡防艦，排水量6000噸，與澳洲的霍巴特級驅逐艦為同型艦，因此WDMMW說西班牙沒有航空母艦、驅逐艦是不準確的。

第16名：孟加拉

WDMMW 給孟加拉國海軍的評級為58.6分。截至 2023年2月，孟加拉海軍共有 66艘軍艦，包括2艘潛艇、7艘巡防艦、6艘護衛艦、5艘水雷/反水雷作戰艦、30 艘近海巡邏艦和 16 艘兩棲登陸艦。沒有航空母艦、巡洋艦或驅逐艦。

WDMMW 表示，該國海軍的船齡僅為14.3年，相當新。並且他們正在訂購 21艘新式軍艦，表明其海軍正在進一步發展和現代化。海軍力量「中等」。

第15名：阿爾及利亞

WDMMW給阿爾及利亞海軍評級為61.5分。截至 2023年6月，阿爾及利亞海軍共有96艦軍艦，包括6艘潛艇、8艘巡防艦、11艘護衛艦、3艘水雷/反水雷作戰艦、65艘近海巡邏艦和3艘兩棲登陸艦。沒有航空母艦、巡洋艦或驅逐艦。艦體中位數年齡16年，海軍力量「中等」。

第14名：北韓

WDMMW 給北約海軍的評級為67.9分。截至2023年1月，北韓海軍有186艘軍艦。儘管數量龐大，但大多數又舊又小，為19艘潛艇、2艘巡防艦、7艘護衛艦、1艘水雷/反水雷作戰艦， 157艘近海巡邏艦。沒有航空母艦、驅逐艦、巡洋艦或兩棲登陸艦。艦體中位數年齡49.2年，相當老舊，但是海軍力量也到「尚可」的水準。

第13名：埃及

WDMMW給埃及海軍的評級為72.4分，並表示，埃及海軍堪稱北非與中東最強。

截至2022年11月，埃及海軍有107艘軍艦。包括8艘潛艇、12艘巡防艦、7艘護衛艦、18艘水雷/反水雷作戰艦、48艘近海巡邏艦和12艘兩棲登陸艦。

還擁有2艘直升機航艦，使其成為「唯一擁有航空母艦的北非/中東國家」。目前沒有驅逐艦，也沒有巡洋艦，驅逐艦在製作中。艦體中位年齡為27.5年，海軍力量「中等」。

第12名：台灣

WDMMW給中華民國海軍評級為74.9分。截至2022年11月，中華民國海軍有91艘現役軍艦，包括 4艘潛艇、4艘驅逐艦、22艘巡防艦、2艘護衛艦、1艘水雷/反水雷作戰艦、42艘近海巡邏艦和7艘兩棲登陸艦。沒有航空母艦與巡洋艦。其艦體中位年齡26.9年，海軍力量處於「中等」

WDMMW特別附注，海軍是台灣這個海島的主要生存命脈，台灣擔心左邊的強大對手的可能入侵，頗為關注海軍實力。

第11名：義大利

WDMMW 給義大利海軍的評級為80.7分。截至2022年11月，海軍有54艘軍艦，包括2艘航空母艦、8艘潛艇、4艘驅逐艦、11艘巡防艦、10艘水雷/反水雷作戰艦、16艘近海巡邏艦和3艘兩棲登陸艦。沒有護衛艦或巡洋艦。

艦體中位數年齡為 24.7年，海軍力量為「中等」。

第10名：土耳其

WDMMW給土耳其的評級為 80.5分。截至2023年4月，土耳其海軍有90艘軍艦，包括1艘直升機母艦、12艘潛艇、16艘巡防艦、10艘護衛艦、11艘水雷/反水雷作戰艦、35艘近海巡邏艦和5艘兩棲登陸艦。土耳其是北約成員國，沒有驅逐艦或巡洋艦。船體中位數年齡為 18.8 年，海軍力量「中等」。

土耳其控制著一個重要的海上咽喉要道：地中海和黑海之間的通道。

第9名：英國

WDMMW 給英國海軍的評級為88.3分。英國海軍有51艘軍艦，包括2艘航空母艦、10艘潛艇、6艘驅逐艦、12艘巡防艦、11艘水雷/反水雷作戰艦、6艘近海巡邏艦和2艘兩棲登陸艦。艦齡中位數為17.7年，比世界上許多最強大的海軍都要年輕。其海軍力量為「中等」。

第8名：法國

WDMMW給法國海軍評級為92分。截至2023年1月，法國擁有65艘軍艦，包括1艘航空母艦、9艘潛艇、21艘驅逐艦、14艘近海巡邏艦和3艘兩棲攻擊艦，

17 艘水雷/反水雷作戰艦，「考慮到法國沿歐洲水域的海岸線，這是相當大的數量」。

法國船體中位年齡為 23 年，聲明稱，雖然法國的航空母艦只有1艘，卻是除美國以外的唯一核動力航空母艦，具有蒸氣彈射器，作戰效能僅次於美國航空母艦。法國海軍力量「中等」。

第7名：印度

WDMMW給印度海軍的評級為99.1分。截至2023年1月，印度擁有102艘軍艦，包括2艘航空母艦、17艘潛艇、1艘驅逐艦、13艘巡防艦、23艘護衛艦、29艘近海巡邏艦和9艘兩棲登陸艦。沒有水雷/反水雷作戰艦，沒有巡洋艦，其船體中位年齡為 20.1 年。報告稱，印度海軍力「中等」。

第6名：日本

WDMMW 給日本海上自衛隊的評級為121.3分。截至2022年11月，日本海自有102艘自衛艦，包括4艘直升機母艦、22艘潛艇、22艘驅逐艦、3艘護衛艦、22艘水雷/反水雷作戰艦、6艘近海巡邏艦和3艘兩棲攻擊艦。

特別要說的是，日本正在改造出雲、加賀2艦，使其可以搭載F-35B短距起降戰機，成為航空母艦。

WDMMW 表示，日本還擁有比許多排名靠前的國家，更多現代化的軍艦，艦體中位數年齡為 14.8 年。海上力量「中等」。

5名：韓國

WDMMW 把韓國海軍評級為122.9分。目前韓國海軍有 138艘軍艦，包括18艘潛艇、12艘驅逐艦、12 艘巡防艦、11 艘護衛艦、11 艘水雷/反水雷作戰艦、64 艘近海巡邏艦和 2艘兩棲攻擊艦。艦體中位數為22.4年

報告稱，韓國海軍是「實力平均的戰鬥力量，除了可供固定翼戰機航空母艦還不具備以外，其他海軍類型需要的軍艦大多都已具備。主要是防範北邊的同族敵對政權。」

目前韓國海軍的獨島號、馬羅島號為直升機母艦，尚不具備起降F-35B的能力。

第4名：印度尼西亞

WDMMW 給印尼海軍的評級為137.7分，目前該國擁有243艘軍艦，包括4艘潛艇、7艘巡防艦、25艘護衛艦、9艘水雷/反水雷作戰艦、168艘近海巡邏艦和3艘兩棲登陸艦。沒有航空母艦、巡洋艦或驅逐艦。艦體中位數年齡為21.8年。印尼海軍力量為「中等」。

第3名：俄羅斯

WDMMW 給俄羅斯海軍的評級為242.3分，截至 2023年3月，俄羅斯海軍有265 艘軍艦，排水量位居世界第3。

但是很多軍艦偏老，包括唯一的航空母艦庫茲涅佐夫海軍上將號。另有58艘潛艇、12艘驅逐艦和4艘巡洋艦也已顯得老舊。艦體平均壽命為30年。

據稱，俄羅斯另有1艘巡防艦、83艘護衛艦、28艘水雷/反水雷戰艦、27艘近海巡邏艦和21艘兩棲攻擊艦。

WDMMW 表示，俄羅斯的水雷/反水雷艦都是蘇聯冷戰時期的老舊產物，兩棲攻擊/支援艦也是如此。

報告指出，俄羅斯正在努力實現海軍現代化，已訂購了82艘新式軍艦，海軍總實力為「良好」。

在烏克蘭戰爭的過程中，俄羅斯海軍損失了一些主要裝備，比如黑海艦隊旗艦莫斯科號，但是其他艦隊基本上仍完好無損。

第2名：中國大陸

WDMMW 對解放軍海軍的評級為318.9分。這是一個崛起中的海軍強國，擁有數量最大的軍艦，達到425艘。其中包括3艘航空母艦、72艘潛艇、48艘驅逐艦、71艘巡防艦、44艘護衛艦、49艘反水雷/反水雷作戰艦、127艘近海巡邏艦和11艘兩棲攻擊艦。沒有巡洋艦，但是排水量破萬的大型驅逐艦為8艘，計畫建造到10艘，可以視為巡洋艦。

解放軍海軍的中位船齡為13.8 年，比美國海軍年輕得多，海軍力量為「良好」。

第1名：美國

美國海軍是公認的世界上最強大海軍，WDMMW 給的評級為323.9分。

報告稱，美國得分如此之高，是因為它“擁有廣泛種類的軍艦和潛艇。以及引以為豪的航空母艦打擊群。

美國海軍共有 243 艘軍艦。包括11艘航空母艦、68艘潛艇、22艘巡洋艦、70艘驅逐艦、21艘護衛艦、8艘水雷/反水雷作戰艦、10艘近海巡邏艦和33艘兩棲登陸艦。美國海軍目前沒有巡防艦，未來會增加星座級巡防艦。報告稱，美國海軍艦體中位數為23.3年，力量為「良好」。

報告還指出，美國造艦新訂單數量達到 67艘，這表明美國正在努力跟上全球競爭對手-中國大陸的造艦腳步」。

需要訂正的是，美國海軍沒有護衛艦與近海巡邏艦，而是23艘的自由級、獨立級「濱海作戰艦」(LCS)，不知WDMMW是怎麼找資料的。