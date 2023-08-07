近期兩個颱風襲台，引發颱風假爭議，有人提議如果放颱風假但無風無雨，可以選擇年底補班課，以減少地方首長壓力。入口網站「Yahoo奇摩」4日起針對「 若颱風假無風無雨，你是否贊成補班課？」進行網路民調，截至6日晚上，53.6%的網友表示不贊成；不過居然也有41.7%表示贊成。

「Yahoo奇摩」4日起針對「若颱風假無風無雨，你是否贊成補班課？」進行網路民調，截至6日晚上11點42分，已有11000名網友投票。23.8%的網友表示「非常贊成」；17.9%的網友表示「還算贊成」；13.3%「不太贊成」；40.3%表示「完全不贊成」；4.7%不知道/沒意見。

該民調也問到：「目前停班課規定為，颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，以及降雨量達標準時，可以停班課，你是否贊成？」43.0%網友表示「非常贊成」；6.7%的網友表示「還算贊成」；16.4%表示「不太贊成」；5.1%表示「完全不贊成」；7.2%不知道/沒意見。