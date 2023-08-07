英國30歲女占卜師安潔雅（Andreia Guilherme），2年多前因提分手，慘遭男友大衛（David Xavier）持刀狂砍50多下。而在命案發生之前，她對親友發出多則求救訊息，無助哭喊，「你不正常！你瘋了！竟然拿刀追我！你真噁心！我恨你！」不幸的是，急救人員獲報到場，宣告安潔雅重傷死亡。

根據《每日鏡報》報導，安潔雅2020年只因提出分手，就被大衛懷疑出軌，接著雙方12月11日晚間爆發衝突，女方突然發出多則求救訊息，透露自己正遭男方拿刀威脅，並以錄音還原對峙過程。

結果就在最後一段2分19秒的語音內容，可以聽到安潔雅哭喊，「你不正常！你瘋了！竟然拿刀追我！你真噁心！我恨你！」接著她遭大衛持刀狂砍50多下，倒臥血泊當中。

後來安潔雅的手足和姐夫接趕到現場，看見安潔雅倒在臥室地上已沒動靜，大衛手上卻還緊握沾滿血跡的菜刀，並對他們強調「她（安潔雅）捅我，所以我也捅她（安潔雅）」，同時痛批安潔雅先背叛他。急救人員獲報到場，宣告安潔雅重傷死亡。

檢方指出，安潔雅全身共有50多處刺傷，最重傷及內臟，此外肋骨與軟骨上方也有刀痕，命案發生原因則是安潔雅提出分手，不料大衛聞訊開始抓狂，甚至怒罵她周旋在多名男人之間。

最終，難逃法網的大衛雖然不願認罪，今年8月仍因謀殺罪名成立，4日遭處終身監禁，若在獄中表現良好，最快也要等到18年後才能恢復自由。偵緝督察馬特（Matt Webb）指出，「這是一起針對毫無勝算的女子的可怕襲擊。」此外，他也認同大衛理應獄中度過終生，「雖然安潔雅無法回來，但我真心希望，這個判決結果能給家屬帶來一些安慰。」

大衛持刀狂刺女友50多下，被依謀殺罪辦處終身監禁。（圖／翻攝自推特）

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