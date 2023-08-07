今(112)年8月11日至10月15日即將在桃園開展的2023世界客家博覽會，是全世界首次以客家文化為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為主軸，從開展首日8月11日開始到8月13日，連續三天，桃市府於桃園陽光劇場舉行多元展演型態的「天光日个客家三部曲」開幕晚會，晚會免費索票進場，邀請全台民眾、海內外喜愛客家文化的人共襄盛舉，來一場豐富多元的視覺、聽覺文化饗宴。

山、海、河不同主題 3天超過40組表演接力登場

開幕晚會由統籌暨監製湯昇榮、總導演曾慧誠及柯智豪音樂總監共同打造，邀請超過40組各領域歌手演員進行演出。本次透過「山、海、河」分別代表「父親、母親與世界」，象徵客家人從自身成長的文化環境出發，透過旅程，帶出客家人的生活文化，最後一起邁向世界，展現客家文化在全球各地多元且在地的發展。

第一天「山个飛行」從客家族群開墾出發，踏上探索根源與未知的旅程。第二天「河个相佮」以河壩柔韌的河流如同母親灌溉大地，孕育出多元的客家文化，邀請歌手米莎、周蕙、彭佳慧等多位歌手串起跨越世代的組曲，唱出客家傳統女性不同階段的生命歷程。最後一天主題「海个無驚」透過海的廣闊且具生命力，代表客家接納多元創新與冒險，由獲得2次金曲獎最佳客語專輯得主黃子軒與山平快攜手不同背景語言的黃宇寒、光良、Mathew Ngau Jau、保卜·巴督路，透過多族群歌曲穿插匯演，唱出客家人著落異鄉，落地生根的勇氣。

「天光日个客家三部曲」3天開幕晚會免費索票進場，已開放KKTIX平台線上及48個實體通路索票，歡迎對客家文化有興趣的民眾一起體驗客家文化與音樂的魅力。更多世客博與開幕晚會資訊，請關注「2023世界客家博覽會」官方網站及臉書官方粉絲專頁。

8/11-8/13「世界客家博覽會」開幕晚會邀請金曲歌王羅文裕、新生代饒舌歌手Yappy等超過40組藝人演出 (圖/桃園市政府提供)

8/11-8/13「世界客家博覽會」開幕晚會邀請金曲歌王羅文裕、新生代饒舌歌手Yappy等超過40組藝人演出 (圖/桃園市政府提供)

2023世界客家博覽會開幕晚會「天光日个客家三部曲」

．演出場次：8/11(五)山个飛行、8/12(六)河个相佮、8/13(日)海个無驚

．時間：17:30觀眾入場、18:30迎賓演出、19:30-21:00正式演出

．演出地點：桃園陽光劇場 (桃園市大園區領航北路四段216號)

．索票訊息：https://fw5eh.kktix.cc/events/hr3e7hrw

．活動官網 : https://www.hakkaexpo2023.tw/

．活動臉書 : https://www.facebook.com/2023HAKKAEXPO/

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