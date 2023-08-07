台股高檔震盪加劇，該如何掌握獲利機會？還有哪些法人、主力籌碼青睞標的可望伺機而動？今年掌握不少漲勢翻倍黑馬股的「籌碼贏家」郭勝，分享操作策略與個股觀察。

時序進入第三季，漲多的人工智慧（AI）股、飆馬股震盪愈劇烈，既期待又怕受傷害的投資人，該如何選股才不致錯過行情？在操作策略上又該如何因應才能控制風險？今年在低檔布局緯創、華孚等獲利翻倍出場的籌碼贏家郭勝認為，在沒有「黑天鵝」的情況下，台股將在萬八至萬七來回震盪，即使短暫跌破，底部在16500點也有支撐；整體而言，大盤將走「大漲小回」的箱型整理格局，但即使今年台股指數空間不大，個股表現空間卻不容小覷。

郭勝舉例，不論是受惠可望打進輝達（ NVIDIA）供應鏈加持的光通訊元件廠上詮（3363），或是受惠美超微（Supermicro）伺服器主機板委外代工訂單挹注利多的封測廠華泰（2329），近一個月股價都有近翻倍的漲幅，對照台股大盤指數的狹幅震盪，顯見在資金派對尚未結束前，投資人依舊有獲利的機會。

主流強勢股為主〉光寶科、上詮 沿十日線操作

至於在選股方面，郭勝認為，首先可從產業具備趨勢成長或轉機題材做挑選，並鎖定主力籌碼持續買進長達三個月以上，且期間是「買多於賣」的標的，再來就是符合型態維持「底底高」的多頭上漲結構，而符合上述邏輯的選股名單中，他的核心持股以低基期的波段布局股、主流強勢股為主，衛星持股以中低價轉機股為輔。

在波段布局方面，他認為，半導體材料廠中砂（1560）雖然下修今年整體營運目標，而一度造成股價修正，但隨著其三奈米鑽石碟下半年出貨仍會增加，營收力拚與上半年持平，而隨著庫存去化調整漸入佳境，也吸引主力籌碼開始布局，波段投資人可待股價拉回至月線守穩再行布局；其他像是擁有Type-C商機的創惟（6104），上半年營收、獲利創歷史新高的電信寬頻設備大廠中磊（5388）都可以伺機留意布局機會。